Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере

Шойгу: отношения с Ираном в оборонной сфере развиваются динамично

Отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 19 сентября, во время переговоров с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Шойгу указал на то, что Иран является стратегическим партнером РФ на Ближнем Востоке и подчеркнул, что считает состоявшуюся с Багери встречу «очередным шагом к укреплению стратегического партнерства» Москвы и Тегерана.

«Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств», — сказал глава российского Минобороны.

По его словам, Москва видит в этом развитии общий взгляд на построение миропорядка, который будет основан на равноправии всех участников международного правового поля.

Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров ранее в этот день. Церемония официальной встречи российской делегации состоялась перед главным зданием Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана. Министра обороны РФ приветствовал начальник Генштаба Исламской Республики Мохаммад Багери.

До этого, 17 августа, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

В конце июня Шойгу и Багери проводили телефонные переговоры. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Тогда же секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел встречу в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом. Стороны обсудили российско-иранское взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов.