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ТАСС

Глава Пентагона подтвердил, что обещанные Киеву танки Abrams скоро будут на Украине

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Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams.
Источник изображения: Daniel Löb/ picture alliance via Getty Images

Газета Politico ранее проинформировала, что украинские военные могут получить первые 10 из 31 машины в сентябре

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что обещанные Вашингтоном Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены к месту назначения.

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, будут скоро на Украине", - сказал он на заседании контактной группы по Украине в Германии.

Ранее газета Politico проинформировала со ссылкой на источники в Пентагоне, что украинские военные могут получить первые 10 из 31 машины M1 Abrams в сентябре.

О скорой поставке танков также заявляла 6 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Тогда же Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для Abrams. Новый пакет помощи, как уточнила Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал передачу Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном для Abrams Киеву преступным актом, ведущим к эскалации. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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