Британская разведка сообщила якобы о скором появлении на вооружении ВС России северокорейской техники и боеприпасов

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея поставит России необходимые для войны на Украине вооружения, Путин и Ким Чен Ын заключили сделку. Такую информацию Киеву предоставила британская разведка.

Киеву следует приготовиться, в скором времени на вооружении российской армии появится боевая техника, произведенная в КНДР, а на головы украинских солдат посыпятся северокорейские артиллерийские снаряды и ракеты. Согласно данным британской MI-6, Ким Чен Ын пообещал поставить России новые тяжелые РСЗО KN-09 с новыми управляемыми ракетами калибра 300 мм, способные поражать цели на дальности до 200 км. Британцы почему-то назвали данные РСЗО "аналогами HIMARS", когда они скорей ближе к российскому РСЗО "Смерч" и китайскому А-100, сделанному на его основе.

Кроме того, Россия якобы получит артиллерийские снаряды калибров 152 и 122 мм, а также некие баллистические ракеты, но это не точно (по ракетам). Якобы этот вопрос еще находится на обсуждении. Что поставит Россия в ответ, британцы не сообщили, видимо по данному вопросу они ничего пока не придумали.

В общем, поставки вооружений и снарядов начнутся в октябре, а на фронте все это появится уже к ноябрю, пугают Киев из Лондона. Как пишет украинская пресса, данные сведения уже доведены до офиса Зеленского и Генштаба ВСУ, пускай теперь у них голова болит.

Ранее США и ряд их союзников призвали КНДР ни в коем случае не поставлять оружие России, пригрозив Пхеньяну очередными санкциями. Последует ли Ким Чен Ын данному совету не известно, но в ходе встречи северокорейский и российский лидеры два часа общались за закрытыми дверями и о чем они там договорились, никто не знает. Брифинг по завершению встречи не проводился, громких заявлений не было. Путин улетел в Москву, а Ким Чен Ын продолжил путешествие по Дальнему Востоку, у него обширная программа. Так что ничего исключить нельзя.