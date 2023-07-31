Владимир Путин назвал потери украинской армии

Украинские формирования активизировали боевые действия на направлении главного удара — в Запорожской области, заявил 27 июля президент России Владимир Путин. По его словам, ВФУ здесь задействовали стратегические резервы, насытив атакующие порядки бронетехникой. Глава государства подчеркнул, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры героизма, поэтому противник ни на одном из участков успеха не имел. Эксперты отмечают, что российские подразделения должны выдержать удар, а украинские силы вряд ли смогут вести столь интенсивные боевые действия более одной недели. На их активности также сказываются мощные удары ракет и БПЛА по тыловой инфраструктуре, которые ВС России наносят почти ежедневно.

Показательный момент

За последние дни боевые действия существенно активизировались, заявил Владимир Путин. Серьезные бои проходили на запорожском направлении, в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, уточнил президент РФ. Украинские формирования бросили в бой 50 единиц бронетехники.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Как отметил глава государства, 39 единиц, в том числе 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. 60% от уничтоженной техники было поражено огнем обороняющихся подразделений, 40% — боевой авиацией, рассказал верховный главнокомандующий.

— Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями, — заявил Владимир Путин. — Сегодня пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны.

По данным главы государства, в этих боях украинские формирования потеряли свыше 200 человек.

— К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в разы — более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника. Повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть: всё, что происходило в течение прошедших суток, — это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров, — заключил президент России.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

80 лет назад в Курской битве немецкие танковые войска несли гораздо меньшие потери, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это показательный момент, — отметил он. — Они могут подтянуть еще силы, но по ним нанесут удары наши авиация, «Ланцеты». Это такое оружие, от которого они не могут спастись. Бои будут продолжаться, они будут бросать вперед новые подразделения и технику. Мы, в общем-то, догадывались, каким будет направление их удара — на Токмак и выход к Азовскому морю, для того чтобы блокировать сухопутный коридор к Крыму.

По мнению эксперта, бои здесь продлятся еще несколько дней.

— Зависит от того, насколько Украина запаслась техникой и людьми, — рассуждает он. — Но враг будет остановлен, как, впрочем, и на других направлениях. Пока у них численное превосходство. Они объявили, что всего призван миллион, но на линии боевого соприкосновения, конечно, меньше. И я не сомневаюсь, что наши выстоят — и морпехи, и мотострелки.

Удары по штабам и аэродромам

Вооруженные силы РФ 27 июля нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВФУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США, сообщили в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Староконстантинова в Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива.

В районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18. У Малой Токмачки в Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВФУ.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские Вооруженные силы за последние сутки нанесли комбинированные удары по украинским объектам. В приоритете — места базирования самолетов-носителей ракет Storm Shadow, а также места хранения этих боеприпасов. Украинские военные тщательно замаскировали эти объекты, провели рассредоточение авиатехники. Самолеты выполняли полеты по сложным маршрутам, а ракеты часто перевозились с одного склада на другой. Но российские средства разведки смогли вычислить эти объекты.

По словам источников, удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, наземными дальнобойными средствами поражения. Под удар попали и штабы, где планировалось применение Storm Shadow и беспилотных катеров. Украинская ПВО свою задачу не выполнила: подавляющее большинство ракет достигло цели.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Регулярные удары по украинским военным объектам серьезно подрывают боевой дух наступающих подразделений врага, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Все эти удары очень серьезно нарушают логистику, — объяснил эксперт. — А боевые действия — это прежде всего логистика: своевременный подвоз боеприпасов, ГСМ, резервов. И когда по всему этому идет постоянное воздействие, это путает карты. С другой стороны, решается задача лишить Украину возможности работать по нашей инфраструктуре. Третья цель — это задачи по обезглавливанию военной системы. Это удары по командным центрам боевого управления и связи.

«Центр» идет вперед

На севере зоны проведения спецоперации российские войска проводят успешные контратаки. С 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе поселка Сергеевка на краснолиманском направлении составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ. Контратаки противника наши войска отбили.

— На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

В ходе этого оборонительного боя уничтожены более 15 боевиков, БМП и автомобиль.

Также на краснолиманском направлении поражены живая сила и техника ВФУ в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, Торское и Серебрянка в ДНР. В районе населенного пункта Ямполь в ДНР уничтожен склад боеприпасов бригады теробороны.

Штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск проводят наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР, заняв более выгодные позиции. Потери противника там составили до 185 украинских военнослужащих и девять единиц техники.

Держат удар

В течение суток ВФУ продолжали атаковать на донецком и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. На первом из них обороняющиеся подразделения Южной группировки войск отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово в ДНР.

Также за последние двое суток на донецком направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВФУ в районе населенного пункта Клещеевка.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

На южнодонецком направлении группировка «Восток» отразила атаку штурмового отряда украинской 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Уничтожено до 16 боевиков и две бронемашины.

На запорожском направлении ВФУ понесли большие потери после провала наступления севернее Работино, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва. Противник восстанавливал боеспособность и в течение ночи активных действий не предпринимал.

За сутки на этих направлениях потери ВФУ составили не менее 795 человек и 76 единиц техники, включая 28 танков, бронеавтомобиль «Козак», боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, а также две гаубицы FH70 производства Великобритании.

Корейский вектор

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу во время продолжающегося визита в Пхеньян встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном и обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. Ожидается, что российский министр обороны примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Днем ранее Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. На встрече глава МО России подчеркнул, что отношения между двумя странами укреплялись в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты представителей оборонных ведомств, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове.

«Лисьи норы» не помогли

По позициям ВФУ на донецком направлении бьют наши РСЗО «Град». За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

— С виду совершенно обычная посадка. Но на самом деле за моей спиной стоит «Град». Летом его маскируют еще лучше, чем в другие времена года, ведь сейчас это позволяет сделать растительность, — рассказал корреспондент.

У бойцов расчеты всегда наготове. После получения координат наши реактивщики быстро выезжают на огневую позицию и наводят реактивную установку.

«Грады» поддерживают подразделения, которые сейчас в Красногоровке штурмуют укрепления противника.

РЗСО «Град» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сначала они делают пристрелочные выстрелы.

— Ушло несколько ракет, сейчас наши бойцы получат корректировку, и цель будет поражена, — объясняет Сафиулин.

Наконец «Грады» открывают огонь на поражение. Разведка фиксирует попадание, цель уничтожена. Расчет быстро покидает свою позицию и уходит в укрытие.

— Сейчас более точечно работаем по целям, — говорит российский военнослужащий с позывным Леший.

Противник пытается до последнего закрепиться на этом участке фронта. Марьинка и Красногоровка — последние серьезно укрепленные рубежи ВФУ, поэтому они на них сражаются ожесточенно.

— Здесь подтянули не только живую силу, но и гаубицы. Они боятся, что потеряют здесь последний укрепленный рубеж, — подтверждает боец с позывным Норб.

Укрепления здесь у украинских боевиков хорошие — «лисьи норы» между позициями, противник постоянно двигается. Но наши военнослужащие уверены: ВФУ придется отступить.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Богдан Степовой

Роман Крецул