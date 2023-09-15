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Пентагон изучает опыт РЭБ на Украине для большого конфликта с Россией

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

США изучают опыт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине на случай большого конфликта с Россией или Китаем. Об этом пишет американское издание Defense News.

«США изучают невидимые перепасовки и берут их на заметку в то время, как Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки при подготовке к потенциальному конфликту с Россией или Китаем», — говорится в публикации.

По словам полковника войск РЭБ США Джоша Козлова, в Соединенных Штатах поражаются тому, как российская и украинская стороны используют радиоэлектронную борьбу в конфликте.

В августе британское издание Daily Express написало, что западная техника оказалась бессильна перед российскими средствами РЭБ.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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