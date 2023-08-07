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В Британии указали на бессилие западной техники перед российскими средствами РЭБ

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Военнослужащий на станции постановки помех «Житель»
Военнослужащий на станции постановки помех «Житель».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Западная техника оказалась бессильна перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет британское издание Daily Express.

По данным изданиям, российские комплексы РЭБ эффективно подавляют современное оружие НАТО, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Российские системы, такие как "Житель" и "Поле-21", оказались особенно эффективными для подавления украинских GPS и других спутниковых каналов», — указано в статье.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что за последний год российские средства РЭБ стали работать более эффективно, но они не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины. По его словам, судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно, но средства РЭБ стали работать намного эффективнее.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
GPS
NATO
БПЛА
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