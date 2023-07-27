Войти
Lenta.ru

В России оценили работу средств РЭБ

235
0
0
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

За последний год российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали работать более эффективно, но они не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины. Работу российских систем оценил военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru.

«Мы еще не глушим все, что нужно. Беспилотники противника как летали над Донецком и бомбили, так и до сих пор это могут делать. Судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно. Но, по моим наблюдениям во время поездок в Донбасс, средства РЭБ стали работать намного эффективнее», — сказал он.

Ранее в июле заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что советский опыт можно назвать главным преимуществом российских систем РЭБ в военном конфликте с Украиной.

В июне стало известно, что специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали устойчивый к РЭБ беспилотник «Лютик». Первую версию дрона испытали в зоне проведения специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.03.2023
Генерал-майор Михайлов: Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов
09.12.2022
Дальняя авиация РФ попала под атаку дронов
22.09.2022
Оборонный наказ: российский ОПК готовится нарастить производство
26.10.2021
Эрдоган идет к разрыву отношений с Западом
12.11.2018
Ядерный привет
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
14.08.2013
Запорожцы продлят жизнь Ан-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы