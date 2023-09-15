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Известия.ru

Политолог объяснил решение Маска отдать Пентагону контроль над Starlink

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Политолог Вароли объяснил решение Маска отдать Пентагону контроль над Starlink

Илон Маск не хочет быть причастным к деятельности НАТО в рамках украинского конфликта. Об этом заявил политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» 14 сентября.


Таким образом он прокомментировал решение предпринимателя частично передать под контроль оборонного ведомства США часть спутниковой системы Starlink.

«[Маск] хочет умыть руки <...> Он понимает, что то, что делает Пентагон, очень неправильно и на самом деле зло», — сказал Вароли.

Эксперт подчеркнул, что намерения США и других стран НАТО предельно прозрачны — вторгнуться в Крым и «уничтожить всё русское». В такой ситуации самым правильным действием было бы отключить Starlink или иным образом повредить систему, чтобы она стала бесполезной.

Накануне появилась информация о том, что Илон Маск согласился передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, которая применяется в конфликте на Украине.

Ранее бизнесмен отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. Действия Маска были расценены как «предательство», а сам он подвергся жесткой критике в Штатах со стороны журналистов, политиков и экспертов.

Во время технологической конференции All-In Summit, которая 13 сентября транслировалась в YouTube, Маск объяснил, что на момент обращения Украины Starlink в Крыму был отключен, так как американским компаниям запрещено работать на территории полуострова. Для запуска системы требовалось одобрение официального Вашингтона, которого на тот момент не было.

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США
Украина
Персоны
Илон Маск
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