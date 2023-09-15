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ТАСС

В РФ создали дрон "Воробей" весом 1,3 кг с боеприпасом 500 г для поражения бронетехники

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Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков сообщил, что в ближайшее время дроны начнут применять в зоне спецоперации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали FPV-дрон "Воробей" весом 1,3 кг с боеприпасом весом 500 грамм для поражения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

Он рассказал, что дрон с боевой частью кумулятивного типа, разработанной одним из российским институтов, успешно испытан в зоне СВО. По словам Батенькова, в ближайшее время дроны начнут применяться в зоне СВО и позволят вести более результативную работу за счет меньшей массы и большей эффективности.

"Вес боеприпаса составляет порядка 500 грамм, он способен пробивать броню до 200 мм. В итоге по характеристикам "Воробей" получается мини "Ланцетом". Первая партия дронов и боеприпасов уже передана для применения в зоне спецоперации", - рассказал Братеньков. Вес дрона составляет 1,3 кг, дальность полета - до 5 км.

В числе преимуществ нового FPV-дрона специалист называет низкую стоимость и массу. "Воробей" получился очень даже "кусачим": им можно пробивать бронированную технику. Себестоимость аппарата гораздо ниже, чем у "Ланцета" - порядка 150 тысяч рублей. Дрон отличается небольшими размерами, его длина составляет около 9 дюймов. "Ланцет" пешим ходом на передовую не потащишь, а дронов "Воробей" можно унести на себе штук 10, не особо напрягаясь, и эффективность от этого намного больше", - сказал Братеньков.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что КБ передало для применения в зоне СВО наземный дрон "Ежик" для разведки. 

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Страны
Россия
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