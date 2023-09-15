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Известия.ru

Биограф Маска сообщил о его решении отдать под контроль Пентагона часть Starlink

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok

Американский бизнесмен Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, которая применяется в конфликте на Украине. Об этом рассказал его биограф Уолтер Айзексон в среду, 13 сентября, в интервью газете The Washington Post.

Маск подвергся критике со стороны властей США после того, как стало известно, что он отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, тем самым сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. Из-за этого ряд журналистов, политиков и экспертов обвинили бизнесмена в предательстве США. На это бизнесмен заявил, что имеет только один паспорт, родился в США и умрет в этой стране.

Айзексон рассказал, что после этого инцидента Маск принял решение о передаче части Starlink Пентагону, поскольку не хочет нести личную ответственность за подобные случаи.

Он привел недавние слова Маска, задавшегося риторическим вопросом в свете последних событий.

«Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне», — процитировал Айзексон бизнесмена.

Поэтому, отметил биограф, Маск решил передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным для того, «чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования».

На технологической конференции All-In Summit, которая 13 сентября транслировалась в YouTube, Маск заявил, что на момент украинского запроса на активирование системы в Крыму Starlink в регионе был отключен, так как американским компаниям запрещено работать на территории полуострова. Для работы Starlink в Крыму необходимо одобрение официального Вашингтона, которого на тот момент не было.


Маск уточнил, что запрос из Киева поступил буквально «посреди ночи». Ему стало понятно, что украинская сторона планирует «что-то типа атаки на Перл-Харбор» (атака сил японского флота на ВМС США на военно-морской базе в Перл-Харборе в 1941 году), в итоге компания Маска отказала. Однако бизнесмен добавил, что связь была бы подключена в случае указания со стороны президента США Джо Байдена.

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Страны
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Проекты
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