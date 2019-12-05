"У нас хоть что-то летает": кто хоронит российский космос

В Роскосмосе ответили на статью о "крахе" России как космической державы

Конец России, как космической державы предрекли американские СМИ. О бедах и перспективах отрасли порассуждали и в самом Роскосмосе, космонавты и независимые эксперты.

В Роскосмосе прокомментировали наделавшую много шума колонку в американском издании The Hill, где говорится о "начале конца" России, как мировой космической державы. Наступит он, согласно мнению авторов, летом 2020 года, когда в США начнутся постоянные полеты пилотируемых кораблей Dragon и Starliner к МКС. "Хорошие новости в том, что американцы станут летать на американских кораблях с американской земли впервые с 2011 года.

Слишком длительная зависимость от России американцев и других в полетах в космос подходит к концу", - считает публицист Марк Уиттингтон.

Автор уверен, что Россия будет испытывать недостаток в средствах, которые NASA платит за полеты на "Союзах", а это около $85 млн за место. Журналист объяснил это тем, что российская экономика зависима от экспорта нефти и газа, "страдает от коррупции", вкладывает много средств в конфликты в Сирии и на Украине. По его мнению, вопрос, сможет ли Москва выдержать конкуренцию независимых космических программ, остается открытым.

В ноябре вице-президент США Майк Пенс заявил, что к марту 2020 года США отправят астронавтов на МКС на собственном корабле.

Среди проблем в российском космосе американский журналист указал на коррупцию в отрасли и два прошлогодних инцидента, которые свидетельствуют об утрате культуры производства - аварию ракеты "Союз" с пилотируемым кораблем и дыру на аналогичном корабле, причина которой до сих пор не названа.

Справедливости ради надо отметить, что с момента аварии 11 октября 2018 года в российской космической отрасли достигнут рекордно длительный безаварийный период - один из важных индикаторов состояния отрасли. Сейчас он составляет почти 14 месяцев.

"Последний раз в России промежуток в 14 месяцев между авариями на запусках наблюдался между 14 марта 2008 и 21 мая 2009 года", - отмечает издание Parabolic Arc.

Комментируя колонку, руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил "Газете.Ru", что такие похороны российской космонавтики происходят не в первый раз.

"Они (американцы) и в этом году нас уже хоронили, но к сожалению они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе, - заявил Устименко. - Поэтому скажу банально, но в тему - поживем - увидим. А что касается наших "похорон", все очень преувеличено. Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело".

С некоторыми выводами американских СМИ согласился депутат Государственной думы, летчик-космонавт Максим Сураев, хотя он и напомнил промахи партнеров из США.

"Американцам тоже можно напомнить, что они сделали пышное заявление, что больше не нуждаются в наших услугах, но у самих все пошло криво-косо и они ведут переговоры, чтобы прикупить еще два места, - напомнил космонавт. - Но и у нас далеко не все хорошо в пилотируемой космонавтике. Давно не было прорывов, давно ничего толкового нету, хотя какие-то разработки ведутся.

Модернизируем свои старые корабли и, по крайней мере, у нас что-то летает. И нашими услугами по доставке астронавтов, в том числе европейских и японских, пользуются другие страны".

По его мнению, пока рано говорить о том, насколько успешным будет освоение новых пилотируемых кораблей в США.

"Мы пока не видели их живого воплощения, видеть тигра через клетку и зайти в клетку это разные вещи. Как и посылать в космос человека и какой-то груз. Декларировать американцы могут что угодно, но пока воз и ныне там, - заявил Сураев. - Что касается научных экспериментов, которые проводят на МКС японцы, американцы и европейцы, то наш уровень намного ниже. Но у нас и нет заявок на проведение нормальных экспериментов. Будет спрос - будет предложение.

А так у нас до сих пор проводятся эксперименты, что были и 5 и 10 лет назад".

Наконец, Сураев отметил важность американского подхода, когда в космонавтику входят частные инвестиции и игроки. "Надо, чтобы наши бизнесмены не вкладывались в футбол, а работали на благо страны, вливали новые идеи и решения, - подчеркнул он. - Я двумя руками за, поддерживаю деятельность Илона Маска, это новые подходы, более гибкий ум, и то, что он наделал, с этим в NASA никогда бы не справились - и космические корабли, и возвращаемые ступени, удешевляющие пуски, он молодец".

С тем, что российский космос в тяжелом положении, согласен и ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

"Данный прогноз является одним из звоночков, свидетельствующих о том, что что-то с нашей космонавтикой не в порядке. Не только с космонавтикой, а и вообще с наукой, ведь исследование космоса основано на науке и делается в научных целях. Со всем этим у нас не очень хорошо. А когда было хорошо? Во времена Советского Союза, когда во главе космической программы стоял Королев, а во главе атомной программы - Курчатов. Так что избежать конца нашей космонавтики и науки можно будет только тогда,

когда во главе этих исследований в России вновь встанут королевы и курчатовы, - считает Докучаев.

- У нас было много разных инцидентов в последние годы. Сейчас печально об этом вспоминать. Все у нас делается на устаревшей технике, износились заводы, на которых делаются ракеты, очень мало вкладывается в научный космос".

Ученый согласился с тем, что большое отставание у России в плане научной космонавтики. "Проект "Радиоастрон" - вовсе не достижение российской космической науки. Это достижение советской науки. Он должен был запускаться намного раньше, но гибель "Челленджера" остановила этот проект.

Так что хвастаться сейчас нечем. Проблема заключается в том, что современным научным космосом можно заниматься только в теснейшем сотрудничестве с другим миром.

Нужны широчайшие и самые разнообразные коллаборации, обмен учеными и инженерами. А лететь на Луну, используя королевские технологии, не получится, - считает Докучаев. - Китай, Америка, Индия просто вкладывают в космос огромные деньги, поэтому получают отдачу. А если вы ничего не вкладываете, то на что вы рассчитываете, на чудо?"

Павел Котляр