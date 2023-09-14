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Газета.ru

Два корабля повреждены, завод горит: чем закончилась ракетная атака ВСУ на Севастополь

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Атаке на Севморзавод в Севастополе
Атаке на Севморзавод в Севастополе.
Источник изображения: gazeta.ru

Развожаев: при атаке на Севморзавод в Севастополе пострадали 24 человека

В Севастополе в результате атаки ВСУ на Севморзавод возник пожар, пострадали по меньшей мере 24 человека. В Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали 10 ракет и три безэкипажных катера. Трем ракетам противника удалось повредить два корабля, находящиеся на ремонте. Подробности - у «Газеты.Ru».

В результате ночной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет", - проинформировал чиновник.

Как уточняет Baza, в результате атаки погибли два человека. Все погибшие и пострадавшие - сотрудники Севморзавода. По данным Telegram-канала, повреждены большой десантный корабль и дизель-электрическая подводная лодка.

Севастопольский департамент транспорта сообщил, что катера и паромы в городе после ночной атаки работают штатно.

Что происходило ночью

В предыдущем посте Развожаев сообщил, что около 3:20 город подвергся ракетной атаке, в результате чего возник пожар в Южной бухте - там расположен Севморзавод - судостроительное и судоремонтное предприятие, филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка». Кроме южной площадки, у него есть вторая, «Инкерман». Общая площадь - 53 га. Севморзавод обслуживает в том числе корабли Черноморского флота РФ.

По информации Mash, горожане слышали не менее семи взрывов.

Один из местных жителей рассказал "Газете.Ru", что услышал громкие звуки в три часа ночи и предположил, что работает система ПВО. По его словам, "было очень громко", а потом он лег спать.

Кроме того, этой ночью, с 2:45 до 3:30, перекрывали Крымский мост, по какой причине - неизвестно. Сообщение об остановке движения появилось около 02:46. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

Цели и последствия атаки

Минобороны России подтвердило атаку на город со стороны ВСУ.

По данным ведомства, удар наносился десятью крылатыми ракетами и тремя беспилотными катерами. Целями атаки были судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе (Севморзавод) и отряд кораблей Черноморского флота:

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте".

Реакция России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована завистью и жаждой мести:

"Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию".

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинскую атаку терактом:

"Это теракт и диверсия. Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной. Все причастные к преступлению должны понести наказание".

Последняя атака на Крым произошла 30 августа. Минобороны РФ проинформировало, что система ПВО уничтожила украинскую ракету. Развожаев тогда же писал об атаках вражеских дронов с моря.


Михаил Родионов

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