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24.06.2019
Газета.ru

Конец "Запорожья": Украина останется без подводного флота

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Источник изображения: gazeta.ru

Почему Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Россия проведет утилизацию оставшейся от ВМС Украины в Крыму дизель-электрической подводной лодки проекта 641 "Запорожье". Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении передать Украине технику из Крыма. Однако Киев отказался принимать суда без предварительного ремонта.



Доставшаяся России от военно-морских сил Украины дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 "Запорожье" будет утилизирована - тендер на соответствующие услуги объявило Министерство обороны РФ. Субмарина осталась в Крыму после вхождения полуострова в состав России, передает РИА "Новости".

Двумя месяцами ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота теперь в ближайшее время начнут ремонтировать на "Севморзаводе" в Севастополе - предприятие до 2014 года принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко, передает ФАН.

По словам директора "Севморзавода" Владимира Баженова, предприятие будет модернизировано и технически перевооружено. В течение года корабли ЧФ "встанут в доки".

Завод площадью 53 га имеет два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корабельных корпусов и изготовлению корпусных конструкций. Кроме того, на "Севморзаводе" можно производить судовое оборудование и трубопроводы.

Порошенко владел 89% акциями "Севморзавода", но в 2015 году губернатор Севастополя Сергей Меняйло национализировал предприятие,

сделав его городской собственностью. Завод стал частью концерна "Звездочка", передает НСН.

В конце зимы 2018 года завод был передан в федеральную собственность. "Севморзавод" стал частью оборонно-промышленного комплекса РФ. Порошенко возмутился произошедшим и отказался считать национализацию предприятия законной.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин на неформальной встрече с руководителями крупнейших российских СМИ заявил о намерении передать Украине технику из Крыма.

"В свое время - в 2014 году - мы даже начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники с полуострова. Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть в Крыму, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - указал российский лидер.

Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать перемещению техники на территорию Украины.

"Правда, техника находится в плачевном состоянии. Но это не наше дело. Она в таком состоянии практически и была. За эти годы она никем не обслуживалась.

Но все-таки речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку судов в Одессу", - сказал президент России.

В заключение Путин упомянул, что

в Крыму есть и оставшийся с украинских времен солидный боезапас, но он - по данным российских оружейных экспертов - транспортировке не подлежит, ввиду опасности детонации.

Снаряды подлежат утилизации на месте. Российский лидер выразил готовность пригласить украинских военных в Крым для участия в утилизации боеприпасов.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что передавать Киеву оставленные в Крыму ВСУ и ВМСУ оружие и технику Россия начала еще весной 2014 года. Однако этот процесс остановился после начала военной операции против ополченцев Донбасс, когда власти Украины "назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал".

В ответ Киев потребовал от Москвы отремонтировать все суда, а затем передать их Украине. В России заявление Киева назвали "мечтательным бредом".

Сейчас на территории Крыма остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий ЗРК С-300.

Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29, два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1. Также в крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей украинских ВМС.

В марте 2014 года - после вхождения Крыма в состав России - российская сторона приступила к инвентаризации оставленной военной техники и обеспечила должную охрану всей военной инфраструктуры Крымского полуострова для исключения возможных хищений и мародерства, сообщает портал TopWar.


Рафаэль Фахрутдинов

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