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ВСУ получили новый ударный дрон

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БПЛА KH-S7
БПЛА KH-S7.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KH-S7, который может нести до килограмма груза. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram.



Беспилотник украинского производства способен переносить груз на расстояние 7 километров. «Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что максимальная дальность полета аппарата может составлять 9,5 километра.

Также в сообщении отметили, что уже начался процесс регистрации БПЛА KH-S10, который сможет нести до трех килограммов груза.

Ранее в сентябре издание Business Insider писало, что сделанные из картона дроны Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), которые Киев использовал для атаки Курской области, способны нести до трех килограммов полезной нагрузки.

В августе директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сообщил, что количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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