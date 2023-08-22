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Lenta.ru

Назван основной тип беспилотников ВСУ

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Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством.
Источник изображения: © Фото : официальный сайт Донецкой Народной Республики

Количество кустарных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашкаливает. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Политолог отметил, что особенность современных военных действий — это массовое использование беспилотных изделий самого разного профиля.

Особенно выделяются коммерческие беспилотники, которые производятся не на государственных оборонных предприятиях, а порой в кустарных условиях

Алексей Подберезкин

директор Центра военно-политических исследований МГИМО

«Приспособиться к противоборству с кустарными беспилотниками можно, но для этого требуется время и дополнительный ресурс. Это та ситуация, когда новые средства вооруженной борьбы создают новые способы их использования, что происходит очень часто в условиях ведения военных действий», — сообщил Подберезкин.

По словам военного эксперта, современные беспилотники, как правило, делятся на легкие, средние и тяжелые по той нагрузке, которую они могут нести.

«Здесь нельзя говорить о некоем универсальном беспилотнике. Беспилотник может быть крошечный, и при этом он будет способен нести аппаратуру для разведывательной информации, систему связи и боеприпасы. А есть тяжелые беспилотники, которые не отличаются от легких истребителей-бомбардировщиков по своим внешним данным, по скоростным характеристикам и могут нести примерно такую же нагрузку», — заключил собеседник «Ленты.ру».

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском круге Истра. Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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