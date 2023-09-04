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В США рассказали о картонных дронах Киева

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Уменьшенный демонстратор создаваемого в интересах австралийской армии дешевого одноразового транспортного беспилотного летательного аппарата SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), февраль 2019 года
Уменьшенный демонстратор создаваемого в интересах австралийской армии дешевого одноразового транспортного беспилотного летательного аппарата SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), февраль 2019 года.
Источник изображения: SYPAQ

Дроны Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), которые Киев использовал для атаки Курской области, способны нести до трех килограммов полезной нагрузки. Особенности сделанных из картона дронов назвали в публикации американского издания Business Insider (BI).

Как пишет издание, в марте правительство Австралии анонсировало отправку Киеву минимум 100 PPDS ежемесячно в рамках пакета помощи. Дрон поставляют в упаковке, которая содержит легкий каркас, двигательную установку и авионику. Отмечается, что стоимость беспилотного летательного аппарата (БПЛА) составляет около 3,5 тысячи долларов.

Аппарат с размахом крыла 198 сантиметров способен перевозить до 6,6 фунта груза (трех килограммов), а дальность полета составляет около 120 километров. PPDS развивает скорость до 60 километров в час. Менеджер SYPAQ Майкл Партридж отметил, что дрон можно приспособить для разведки, установив камеру и прорезав отверстие в корпусе.

Корпус аппарата сделан из вощеного картона. Издание приводит слова исследователя беспилотников из Университета штата Оклахома Джейми Джейкоба, который рассказал о малозаметности PPDS. «Радар засечет такие предметы, как электродвигатели, аккумуляторы и пропеллеры, но не картон», — сказал он.

Ранее в августе стало известно, что Вооруженные сил Украины впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе.

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Страны
Австpалия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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