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ТАСС

Венгрия уверена, что ее позиция в отношении конфликта на Украине станет общей в ЕС

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: AP Photo/ Petros Karadjias

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что весь мир страдает от последствий этого конфликта

БУДАПЕШТ, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство стран ждут мира на Украине и поэтому поддерживают позицию Венгрии в пользу дипломатического урегулирования конфликта, которая рано или поздно станет общеевропейской позицией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в международном форуме в Гонконге и встретившийся там с представителями государств, в том числе Китая, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов.

"Наши партнеры в Азии и Африке постоянно спрашивают, когда наступит мир, когда Европейский союз, наконец, начнет действовать во имя мира", - сказал глава МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что большинство стран выступают за мирное урегулирование украинского конфликта, хотя политики и ведущие СМИ в Евросоюзе пытаются представить ситуацию иным образом.

Сийярто считает, что Венгрия, возможно, единственная в ЕС, кто последовательно выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров по Украине. "Эта позиция очень ценится за пределами Европы. Большинство неевропейских стран ожидают, что эта венгерская позиция победит и станет общеевропейской позицией", - отметил министр.

Он также заявил, что "весь мир страдает от последствий войны на Украине". "Европа не локализовала и не изолировала этот конфликт, а придала ему глобальный характер - во всяком случае в том, что касается его последствий", - пояснил Сийярто, напомнив, в частности, об ущербе европейской экономике и росте инфляции в ЕС. "Весь мир хотел бы оставить позади войну на Украине со всеми ее очень тяжелыми глобальными последствиями", - заключил глава МИД. 

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