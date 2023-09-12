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ТАСС

Песков заявил, что Шольц и Макрон фактически уже не могут быть посредниками по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 22 января 2023 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 22 января 2023 года.
Источник изображения: © CHRISTOPHE ENA

По словам пресс-секретаря президента, эти лидеры "предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне", даже в ущерб себе и народам своих стран

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон фактически утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как потеряли суверенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили. Ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что эти лидеры "предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне", даже в ущерб себе и народам своих стран. При этом он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин "никогда не исключал возможности продолжения диалога и с европейскими лидерами".

"Позиция Москвы понятна, прозрачна, аргументирована и последовательна. Каких-то новых элементов здесь не появилось и не может появиться. Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистически настроенному режиму появиться и крепнуть у наших границ. Мы не можем себе позволить, чтобы натовские ракеты и натовская военная инфраструктура разворачивалась в нескольких километрах от наших границ", - подчеркнул представитель Кремля. Он указал, что это недопустимо для России, поэтому она должна принимать меры. В ответ на вопрос, важны ли посредники для урегулирования конфликта, Песков заметил: "Никто никогда не должен и не будет отказываться от посредников. Если посредник может сделать что-то полезное, это можно только приветствовать".

Интервью состоялось на полях Восточного экономического форума. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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