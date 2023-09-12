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Военное обозрение

Западная пресса: на Тайване обеспокоены новыми учениями ВМС Китая в западной части Тихого океана

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе продолжают бурно реагировать на любые действия Китая, так или иначе касающиеся Тайваня, который является де-юре территорией КНР. При этом западные лидеры были абсолютно уверены, что могут вторгаться и уничтожать суверенные государства, такие как Ирак, Югославия, Ливия или Сирия.

На этот раз внимание западных СМИ привлекли учения китайского военно-морского флота. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня, китайское военно-морское соединение во главе с авианосцем «Шаньдун» в понедельник прошло в 110 километрах к юго-востоку от Тайваня и вошло в западную часть Тихого океана для проведения учений.

В Минобороны Тайваня заявили, что начиная с 5:40 утра были также замечены 11 китайских военных самолетов, включая истребители J-16, в зоне опознавания ПВО Тайваня и что их силы были приведены в боевую готовность.

Авианосец «Шаньдун», введенный в эксплуатацию в 2019 году, в апреле этого года уже участвовал в китайских военных учениях близ Тайваня, действуя в западной части Тихого океана. В июне 2023 года он также прошел через Тайваньский пролив.

Следует отметить, что на прошлой неделе американский и канадский военные корабли прошли через Тайваньский пролив – за тысячи километров от своей территории, что в Пекине восприняли как очередную провокацию Вашингтона.

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