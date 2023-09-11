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ТАСС

Школы ДОСААФ подготовили около 400 операторов по управлению дронами с начала спецоперации

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Организация рассчитывает попасть в правительственную программу по развитию беспилотных летательных аппаратов

УЛЬЯНОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 400 операторов по управлению дронами подготовлено в школах ДОСААФ с начала специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

"С начала специальной военной операции в школах ДОСААФ подготовлено не менее 400 операторов [по управлению дронами]. <...> [Работа по их подготовке] и раньше была, но не в том масштабе, не с той интенсивностью", - сказал собеседник агентства.

Колмаков добавил, что в каждом региональном отделении ДОСААФ созданы группы, которые занимаются беспилотными летательными системами. "Созданы кружки, отработаны программы, ведется во многих региональных отделениях во взаимодействии с Вооруженными силами работа по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. У нас в центральном аппарате создано управление по работе по этому направлению. Мы провели сборы четырехдневные, в том числе на базе вузов города Москвы, аэродрома ДОСААФ в Балашихе", - уточнил он.

По словам Колмакова, ДОСААФ России рассчитывает попасть в правительственную программу по развитию беспилотных летательных аппаратов. "Есть у нас свои задумки. Мы их изложили, ждем сейчас решения", - пояснил председатель ДОСААФ России.

Он также отметил, что в направлении беспилотных летательных аппаратов существует многоуровневая система подготовки. "Каждый должен понимать свою нишу. Есть уровень, к примеру, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, <…> есть уровень техников, техников по эксплуатации, техников по ремонту, есть уровень, который востребован в народном хозяйстве, в Вооруженных Силах. Есть уровень бытовой пользователь", - рассказал он.

Колмаков добавил, что ДОСААФ России ориентируется на подготовку операторов для работы по военно-учетным специальностям, которые будут востребованы в Вооруженных силах. "Уровень инженеров - это задача вузов, уровень техников - это колледжи, поэтому мы четко понимаем, где и как мы можем быть. Сейчас оборудуем классы. Проводим доподготовку персонала, который занимается, и, соответственно, проводим стыковочные мероприятия по совмещению программ, которые востребованы будут в Министерстве обороны", - подчеркнул собеседник агентства. 

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Россия
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