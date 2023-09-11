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ТАСС

Глава BAE: выпуск деталей для британских гаубиц на Украине можно начать в течение месяцев

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon, архив

При этом в компании отметили, что вопрос о целесообразности запуска в стране производственного предприятия остается открытым

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Британская оборонная компания BAE Systems может за несколько месяцев наладить на Украине выпуск запчастей для своих буксируемых гаубиц L119 калибра 105 мм. Об этом заявил ее глава Чарльз Вудберн, слова которого приводит газета Financial Times.

Выступая на мероприятии Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, Вудберн сказал, что производство можно "в течение месяцев" организовать на украинских мощностях. Он впервые назвал сроки, в которые BAE Systems считает реальным начать выпуск своей продукции на Украине. Как пишет издание, это могло бы стать первым шагом к выпуску других вооружений компании, однако в BAE Systems отмечают, что вопрос о сроках и целесообразности запуска в стране британского производственного предприятия остается открытым.

В конце августа Вудберн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и подписал с ним соглашение о сотрудничестве в сфере локализации производства вооружений BAE Systems, а также рамочное соглашение о сотрудничестве в осуществлении ремонта и поставок запасных частей для L119. На Украине также был открыт офис компании.

В мае бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские предприятия уже научились выпускать запчасти для западных гаубиц, в частности американской М109, а некоторые детали, на его взгляд, делают "лучше оригинала".

На предприятиях BAE Systems - ведущего поставщика вооружений по заказам оборонных ведомств Соединенного Королевства и США - работают 93 тыс. человек в 40 странах. В начале августа стало известно, что корпорация получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. В нынешнем году BAE Systems уже заключила контракты, в частности, на производство боевых машин для Чехии в размере $2,3 млрд и на поставки вооружения и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на $3 млрд. Сумма сделки с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon составила $4,7 млрд. От британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет $360 млн. 

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Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
США
Украина
Чехия
Продукция
EF-2000
M109
Компании
BAE Systems
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