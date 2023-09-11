Безэкипажные катера для ВМС Турции. Заключение.

Как отмечалось ранее отрасль безэкипажных катеров (БЭК) Турции военного назначения получила устойчивое развитие. Дорожная карта строительства необитаемых военно-морских систем сбалансирована, имеет аргументированное теоретическое обоснование и широкую номенклатуру.

Основные проекты безэкипажных катеров для ВМС Турции

Проект «Альбатрос»

«Альбатрос» (ALBATROS) – семейство необитаемых надводных аппаратов производства концерна Aselsan. В семействе три изделия: два катера-мишени с литерами «К» и «Т», а также автономный экспериментальный аппарат с расширенными возможностями роения «S».

«Альбатрос-К» (от катамаран) является продолжением семейства надводных мишеней более раннего производства. Он предназначен для использования в качестве движущейся цели для стрельб артиллерии, комплексов ближней обороны и управляемых ракет ВМС, а также для учебных стрельб боевой авиации.

Беэкипажный катер «Альбатрос-К»

Изделие имеет корпус катамаранного типа длиной 10-16 м (в зависимости от размеров мишени), шириной 4,5 м, высотой до 6 м (с мишенью). Полная масса колеблется в интервале 3-5 тонн. Два дизельных двигателя позволяют развивать скорость более 35 узлов. Радиус действия до 10 морских миль, время – до 6 часов. В качестве полезной нагрузки БЭК несет мишенную доску размерами 3х3-5х5 м, навигационную камеру и индикатор (мигалку) попадания.

«Альбатрос-К» может использоваться в автономном, полуавтономном или режиме дистанционного управления и имеет удобный интерфейс. По оценкам специалистов, система представляет собой эффективный имитатор цели, который в соответствии с задачами учений и стрельб позволяет реализовывать различные заданные сценарии поведения.

«Альбатрос-Т» (от Target – «цель/мишень») – высокоскоростной БЭК, разработанный специально для использования в качестве движущейся мишени в учебных стрельбах. Система позволяет удаленно имитировать различные тактические маневры (например, зигзагообразная или прямая высокоскоростная атака) и быстрые асимметричные угрозы. Возможно использование в автономном, полуавтономном или дистанционном режимах работы.

БЭК «Альбатрос-Т»

Изделие имеет корпус длиной 5,5 м и шириной 1,65 м. Полная масса: 950 кг. Внутренний дизельный двигатель позволяет развивать максимальную скорость более 40 узлов и обеспечивает эксплуатацию в течение 6 часов. Радиус управляемого применения составляет 10 морских миль.

На БЭК устанавливается пассивный рефлектор усиления радиолокационного сигнала (уголковый отражатель), активная РЛС (опция), навигационная камера, индикатор попадания.

Оба «Альбатроса», и «К», и «Т» могут поддерживаться беспилотными летательными аппаратами производства Aselsan. Изображение попадания передается на станцию управления в режиме реального времени для оценки повреждений и качества подготовки личного состава.

«Альбатрос-S» (от swarm, или «рой») представляет собой финансируемую из частных источников разработку, направленную на выполнение отечественной программы НИОКР, направленной на изучение возможностей беспилотного роения. Эти усилия инициированы Отделом инновационных систем Управления оборонной промышленности Турции. Первая презентация безэкипажного катера прошла на выставке IDEF 2021, в Стамбуле.

БЭК «Альбатрос-S»

«Альбатрос-S» использует монокорпус, который оптимизирован для снижения радиолокационной и тепловой сигнатуры. Аппарат имеет длину 7,2 м, ширину 2 м и водоизмещение около 1955 кг, включая полезную нагрузку массой 250 кг. Установленный дизельный двигатель и запас топлива обеспечивают высокую маневренность, позволяют развивать максимальную скорость более 40 узлов, гарантируют дальность хода до 200 морских миль или непрерывную эксплуатацию в течение 10 часов.

В состав полезной нагрузки входят навигационная РЛС, аппаратура сотовой радиосвязи, защищенная спутниковая связь, система связи 4,5G/LTE. По утверждению производителя, высокий уровень автономности «Альбатрос-S» позволяет БЭК действовать автономно или в группе из нескольких беспилотных платформ, взаимодействовать с ними и одновременно выполнять сложные маневры. Функционал автономности включает: автономное планирование миссии и распределение задач между членами роя, слияние сенсоров, обнаружение неподвижных и движущихся препятствий и динамическое планирование маршрута, режимы работы «день/ночь», работу в условия прерывания связи.

По мнению инженеров Aselsan, «Альбатрос-S» пригоден для выполнения широкого спектра прикладных задач: разведки, поражения цели в качестве катера-камикадзе, патрулирования района и защиты порта.

Проект «Сальво»

«Сальво» (SALVO, или «залп») – проект турецкой верфи Dearsan (г. Тузла), реализуемый совместно с такими представителями оборонно-промышленного комплекса Турции, как Aselsan, Roketsan и Yaltes. О своей инновации руководство верфи объявило в декабре 2021 года, а в феврале 2022 года, на выставке DIMDEX, в Катаре представила линейку безэкипажных катеров под индексами USV-15 и USV-11. В результате верфь Dearsan стала третьей (после Ares и Sefine) судостроительной компанией Турции, занятой в секторе разработки необитаемых надводных аппаратов военного назначения.

Заявлено, что в семейство БЭК «Сальво» войдут аппараты с корпусами длиной 15 м (соответственно, USV-15) и 11 м (USV-11). Причем, в последнем варианте планируется иметь две функционально различные модели. Спуск на воду головного изделия проекта, USV-15, состоялся в начале 2022 года. Известные и приводимые далее характеристики БЭК «Сальво» относятся именно к этой модели.

По данным разработчика, USV-15 получит широкий спектр возможностей и предназначается для ведения разведки, поражения надводного противника, выполнения задач ПВО, противодействия асимметричным угрозам (включая борьбу с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков), поддержки поисково-спасательных операций, выполнения задач береговой охраны и пограничного контроля.

Безэкипажный катер проекта «Сальво»

Конструкция аппарата построена с использованием архитектуры открытых систем. Корпус выполнен из композитных материалов длиной 14,79 м, шириной 3,83 м и осадкой 0,75 м. Энергетическая установка «Сальво» получила два дизельных двигателя с двумя водометами и один дизель-генератор. Предусматривается, что по требованию заказчика может устанавливаться только один дизель, а водометы заменяться на гребной винт. В варианте USV-15 (в зависимости от типа дизеля) «Сальво» способен развивать максимальную скорость до 45-60 узлов (83-111 км/ч), поддерживая, при этом, высокую устойчивость. Дальность хода до 300 морских миль. В интересах оптимального использования полезной нагрузки аппарат оснащен телескопической выдвижной мачтой MILMAST, которую можно выдвигать и складывать в ходе миссии.

Оборудование аппарата включает автономную систему управления, навигационную РЛС, комплекс GPS, метеорологическую аппаратуру, автоматическую систему идентификации, гироскоп, эхо-громкоговоритель, систему электрооптической разведки и наблюдения, 4-кратную тепловую камеру кругового обзора (на 360 градусов), а также систему связи SATCOM (BLOS) и широкополосный приемопередатчик (LOS).

В состав комплекта вооружений «Сальво» вошли дистанционно управляемая оружейная станция Yalman от Roketsan, на которую установлены 12,7-мм стабилизированный пулемет STAMP 2-L от Aselsan и пусковая установка 70-мм управляемых ракет с лазерным наведением Cirit или ракет L-Umtas производства Roketsan. Сообщается о работах Roketsan над интеграцией оружейной станции Yalman с зенитными ракетами Sungur. Считается, что конфигурация Sungur с Yalman предоставит БЭК «Сальво» расширенные возможности ПВО для устранения угроз вертолетов и БПЛА, а также позволит усилить оборону прибрежных объектов на значительном от них удалении.

Возможности USV-15 по применению вооружений были продемонстрированы 25 мая 2022 года. Тогда аппарат успешно поразил движущиеся цели последовательно из пулемета и пуском ракеты Cirit.

По замыслу разработчиков, БЭК семейства «Сальво» могут быть развернуты с борта крупных боевых кораблей, в частности: десантных кораблей-доков, фрегатов или корветов. В таком случае дополнительное задействование БЭК существенно повысит боевые возможности обитаемой платформы. В настоящее время дальнейшее проектирование моделей «Сальво» продолжается.

Проект «Санкар»

«Санкар» (SANCAR) – совместная разработка верфи Yonca-Onuk (г. Тузла) и оборонного предприятия Havelsan (г. Анкара). Работы ведутся с октября 2021 года в рамках контракта, подписанного 8 апреля 2022 года с Управлением оборонной промышленности Турции. Спуск на воду аппарата состоялся 2 июня 2022 года. Первые ходовые испытания завершились в сентябре 2022 года. Первая презентация БЭК «Санкар» в виде масштабной модели прошла в том же сентября, на авиабазе Уотерклуф (Претория, ЮАР), на Африканской выставке аэрокосмической и оборонной промышленности. Повторно, но уже прототип аппарата демонстрировался в октябре 2022 года, на выставке SAHA EXPO, в Стамбуле.

БЭК проекта «Санкар»

Безэкипажный катер «Санкар» предназначен для ведения разведки, борьбы с надводным противником, охраны прибрежной инфраструктуры, траления мин и проведения поисково-спасательных операций. В рамках проекта Yonca-Onuk отвечает за конструкцию корпуса аппарата и интеграцию в неё полезной нагрузки. Havelsan – за вопросы автономности платформы, программное обеспечение, системы управления, связи и распределения корабельных данных, наземные станции управления и защиту от помех.

Несмотря на то, что «Санкар» в последний раз демонстрировался как прототип, его конструкция основана на проверенной платформе быстроходных патрульных кораблей проекта MRTP12, восемь корпусов которого поставлены верфью Yonca-Onuk ВМС Турции. Корпус аппарата длиной 12,73 м и шириной 3,3 м имеет водоизмещение 9 тонн. Вероятно, дизельная энергетическая установка и запас топлива позволяют развивать максимальную скорость до 40 узлов, обеспечивают дальность плавания 400 морских миль и автономность до 40 часов. Надстройка корпуса предусматривает установку телескопической мачты типа MILMAST. С выдвинутой мачтой высота БЭК составляет 12,7 м.

Модульная архитектура «Санкар» позволяет компоновать его в соответствии с требованиями конечного пользователя. По данным Havelsan, при разработке полезной нагрузки для «Санкар» используются автономные технологии с внедренными алгоритмами объединения данных и искусственного интеллекта. Помимо стандартного для данного типа изделий оборудования БЭК «Санкар» оснащается системой боевого управления (СБУ) «Advent Rota», являющейся производной от распространенной на кораблях турецких ВМС СБУ «Advent».

В будущем на базе «Санкар», благодаря его модульной конструкции, могут строиться более крупные платформы, отвечающие новым требованиям (например, более длительный срок службы, лучшие мореходные качества, работа при более сильном волнении моря). В итоге в конструкцию платформы «Санкар» заложен потенциал роста в соответствии с будущими требованиями ВМС Турции.

На момент проведения выставки SAHA EXPO 2022, комплекс вооружения катера включал 12,7-мм стабилизированную оружейную станцию STAMP-2 и две ПУ для ракет UMTAS / L-UMTAS. В настоящее время проводится тестирование автономности. Поставка ударного БЭК «Санкар» ВМС Турции запланирована на 2023 год.

Таким образом, в течение нескольких последних лет военно-промышленный комплекс Турции добился существенного продвижения в области строительства безэкипажных катеров военного назначения.

По заключению турецких аналитиков, несмотря на то, что в конструкциях платформ присутствуют промышленные дубликаты, среди турецких производителей военно-морских роботизированных систем сформировался военно-стратегический консенсус. На выставке SAHA EXPO 2022 руководители многих ведущих компаний в секторе необитаемых (беспилотных) систем согласились с тем, что конечной целью их продукции станет возможность работы в сетецентрической структуре, в роях и в полностью автономной координации. Данные ключевые термины, отражают стратегическое направление турецкой парадигмы беспилотных аппаратов, которые, как показал конфликт на Украине, могут сыграть решающую разрушительную роль в военно-морском конфликте.

Заявляется, что в настоящее время одной из основных задач турецкой оборонной промышленности является перенос успехов, достигнутых в сфере беспилотных авиационных систем, на другие сферы роботизированной войны. Благодаря своим возможностям в области разведки и высокоточного поражения различных видов целей турецкие БЭК представляются важными средствами поддержки программы турецкого правительства на море, воплощенной в геостратегической концепции «Голубая родина».

По утверждениям турецких экспертов, в ближайшее время высока вероятность появления БЭК национального производства в акваториях Черного и Эгейского морей. С учетом развития военно-политической обстановки, данные регионы вызывают у руководства Турции наибольшую обеспокоенность. Совокупность же БЭК, БПЛА и быстро растущих возможностей противокорабельных ракет позволит значительно поднять боевой потенциал ВМС Турции, гарантируя приемлемый уровень стабильности на море.

Одновременно, как постоянный член НАТО Турция отвечает за её восточный фланг. Наращивание оперативных возможностей страны за счет развития роботизированных систем повышает ценность турецких ВМС в рамках альянса и позволяет рассчитывать на почти равное участие в разработке современных сценариев войны на море, реализуемых в масштабах блока.

Кроме того, представленные проекты необитаемых военно-морских систем Турции уже вышли на международный рынок вооружений. Очевидно, что они обладают значительным экспортным потенциалом. Следовательно, наряду с перспективами экономической выгоды Анкара получает дополнительный инструмент распространения своего влияния в мире.

По материалам ресурса edam.org.tr