Безэкипажные катера для ВМС Турции. Часть II.

Портфолио безэкипажных катеров (БЭК) Турции непрерывно расширяется. Новые системы разрабатываются для удовлетворения различных потребностей ВМС. Страна имеет сбалансированную дорожную карту беспилотных военно-морских программ, ориентированных на различные сценарии войны на море (подробнее в части I ). Согласно источникам, в настоящее время ведущие фирмы в этой области согласны с тем, что будущая военно-морская среда станет характеризоваться необходимостью действовать в условиях повышенного риска с одновременным и быстрым ростом множества угроз.

Основные проекты безэкипажных катеров для ВМС Турции

Проект «Улак»

«Улак» (ULAQ) является первым открытым проектом безэкипажного катера турецкого производства. В древней турецкой культуре улак – это титул посла в государствах Центральной Азии, известного своими знаниями, мудростью и военными талантами.

Проект «Улак» – результат сотрудничества верфи Ares Shipyard (г. Анталия) и оборонного предприятия Meteksan Defense (г. Анкара). По многочисленным заявлениям официальных лиц ВС Турции, «Улак» рассматривается разработчиками как семейство необитаемых надводных платформ, предназначенных для решения широкого спектра задач в интересах ВМС и других видов вооруженных сил в прибрежной зоне и в открытом море.

БЭК ULAQ

По состоянию на конец 2022 года известный календарь активности проекта выглядил так:

2018-2019 годы: исследовательская деятельность и обоснование различных концепций;

2019 год: изучение национальных возможностей и начало процесса создания прототипа;

2020 год: завершение проектирования прототипа, начало и завершение строительства прототипа БЭК;

октябрь 2020 года: официальное объявление о проекте на совместной конференции разработчиков;

февраль 2021 года: спуск прототипа на воду и начало его ходовых испытаний;

май 2021 года: проведение в рамках учений «Морской волк 2021» первых стрельб (на дальность 5 км) из четырех ракетных комплексов CIRIT и двух L-UMTAS, предоставленных национальным производителем ракетных систем Roketsan;

август 2022 года: сообщение о готовности к серийному производству «Улак» в противолодочной версии (ASW) в объеме до 50 аппаратов в год.

Ожидается, что в течение 2023 году БЭК «Улак» поступит на вооружение ВМС Турции.

В коллаборации участников программы ответственность за проектирование, строительство и оснащение катера возложена на верфь Ares Shipyard, интеграцию полезной нагрузки – на Meteksan Defens. Основной поставщик ракетных вооружений – Roketsan.

Спущенный на воду прототип БЭК «Улак» имеет изготовленный из современных композитных материалов корпус длиной 11 м, водоизмещением 6 тонн и грузоподъемностью до 2 тонн. Корпус оснащен системами пассивной и активной стабилизации, позволяет поддерживать плавучесть при повреждениях.

Двигательная установка прототипа (вероятно, дизельная, но характеристики не сообщались) позволяет развивать максимальную скорость до 35 узлов (65 км/час). Запас топлива обеспечивает дальность плавания до 400 морских миль. Следует добавить, что в сентябре 2022 года появились сообщения о договоренности Ares Shipyard с турецким производителем двигателей компанией TÜMOSAN Motor and Tractor Industry Inc. (г. Конья) относительно обеспечения серийных образцов БЭК «Улак» дизельными двигателями национального производства.

Конструкция безэкипажного катера «Улак» имеет модульную структуру, позволяющую конфигурировать полезную нагрузку аппарата в зависимости от решаемых задач. В её состав входят оптико-электронная (день/ночь) система наблюдения; защищенная от помех глобальная навигационная спутниковая система; аппаратура зашифрованной связи, интегрированная с системами боевого управления GENESIS и ADVENT, разработанными специально для ВМС Турции. Конструкцией аппарата предусмотрены телескопическая мачта, антенная система, повышающая возможности обнаружения и идентификации, радиолокационная система навигации и наблюдения за надводной обстановкой. Предусматривается также интеграция высокотехнологичных передовых возможностей: искусственного интеллекта (ИИ), технологий роения, сетецентрической связи и совместного использования данных.

В зависимости от решаемых задач «Улак» сможет нести средства разведки и РЭБ, управляемое ракетное оружие с лазерным и инфракрасным наведением, легкое торпедное вооружение или 12,7 мм дистанционно управляемую стабилизированную пулеметную платформу STAMP. Считается, что STAMP (производства Aselsan) особенно эффективна против асимметричных целей благодаря их автоматическому отслеживанию и высокой вероятности попадания.

Береговая станция управления (турецкая аббревиатура SAKI), спроектированная как и сам катер, Meteksan создана по модульному принципу, что позволяет интегрировать её в наземные транспортные средства или корабли ВМС. Станция обслуживается экипажем в составе капитана и наводчика. Оборудование SAKI включает помехоустойчивый канал передачи данных C-диапазона, навигационные системы и программное обеспечение (ПО).

Береговая станция управления ULAQ на автомобильном шасси

В целом, SAKI позволяет управлять несколькими катерами в море и гарантирует совместную работу «Улак» с другими БЭК или БПЛА, а также пилотируемыми самолетами на расстоянии прямой видимости (до 200 км). Связь с ними организуется через разработанный Meteksan тактический канал передачи данных KEMENT. Для управления на больших расстояниях возможно применение ретрансляции через инфраструктуру интегрированной системы связи ВС Турции (Turkish Armed Forces Integrated Communication System, TAFICS).

После разработки прототипа, ставшего первой фазой более широкого проекта, на основе его открытой архитектуры и масштабируемой структуры инженерами Ares Shipyard и Meteksan Defense планируется создание различных версии БЭК. Согласно профильным публикациям, семейство «Улак» будет включать аппараты:для обеспечения безопасности порта (PSV); ведения разведки, наблюдения и РЭБ (ISR & EW); ударный для борьбы с надводными кораблями (ASuW); противоминной обороны (MCMV); противопожарное судно (FiFi) и ННА для противолодочной войны (ASW). Согласно открытым источникам, серийное производство перечисленных вариантов, кроме версии ASW, еще не началось. Готовая же к производству версия ASW будет иметь увеличенные размеры (длина чуть более 20 м) и грузоподъемность 4,5-5 тонн.

Безэкипажный катер «Марлин»

«Марлин» (MARLIN) – проект, являющийся совместной разработкой верфи Sefine Shipyard (г. Ялова) и оборонной корпорации Aselsan (г. Анкара). Проект считается первым в мире БЭК с возможностями полного спектра РЭБ. Старт блочной сборке прототипа «Марлин» (под обозначением RD09) дали на торжественной церемонии, состоявшейся на верфи Sefine, 7 июля 2021 года. Официально свою разработку верфь представила на выставке DIMDEX, в марте 2022 года, в Дохе, Катар.

БЭК «Марлин» имеет алюминиевый корпус длиной 14,75 м, шириной 3,85 м и осадкой 0,85 м. В зависимости от полезной нагрузки водоизмещение колеблется в интервале от 21 до 26 тонн. Конструкция аппарата может трансформироваться из однокорпусной в тримаран с выносными опорами (поплавками), прикрепленными к обеим сторонам корпуса. В результате грузоподъемность может увеличиваться, а поплавки позволяют размещать на себе различные виды оружия или оборудования.

БЭК MARLIN

Энергетическая установка включает два дизельных двигателя, вращающих в противоположных направлениях два винта, которые, по данным производителя, обеспечивают высокую маневренность и устойчивость катера. Утверждается, что «Марлин» способен выполнять миссии при волнении моря до 4 баллов и перемещаться в состоянии моря 5 баллов. Аппарат поддерживает крейсерскую скорость 10 узлов и развивает максимальную скорость 36 узлов. Заявленная дальность плавания колеблется у разных источников в диапазоне от 400 до 700 морских миль. Автономность – до 7 суток.

Полезная нагрузка аппарата имеет модульную архитектуру и может включать: обзорную РЛС, электронно-оптическую систему разведки и наблюдения, защищенную от помех навигационную спутниковую систему (GNSS), оборудование связи и передачи данных, сбрасываемые и буксируемые гидроакустические буи, систему управления с элементами ИИ с расширенными возможностями автономности. В состав устанавливаемого на аппарат комплекса РЭБ входят производимые Aselsan изделия AREAS-2NC R-ES и AREAS-2NC R-EA, обеспечивающие электронное подавление и электронную поддержку.

Планируется, что «Марлин» сможет принимать участие в наступательных и оборонительных действия как в прибрежной зоне, так и в открытом море. В этой связи предусматривается оснастить БЭК широкой номенклатурой вооружения: 12,7-мм дистанционно управляемой оружейной станцией, легкими торпедами, комплексами управляемого ракетного вооружения.

В частности, в июне 2022 года между Институтом исследований и разработок оборонной промышленности Турции (TÜBITAK SAGE) и верфью Sefine подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в области национальных систем боеприпасов. Как результат, высока вероятность установки на «Марлин» (на поплавки) двух пусковых установок (каждая по 4 направляющих) ракет класса «поверхность-поверхность» KUZGUN-KY, разработанных TÜBITAK SAGE. Известно, что эта модификация ракеты оснащена двухрежимной (лазерная подсветка и ИК) головкой самонаведения (ГСН). Изделие развивает скорость до 1,5 Маха и имеет дальность стрельбы до 40 км. Ожидается, что KUZGUN-KY пройдет испытания к первому кварталу 2023 года и обеспечит значительную огневую мощь катера.

БЭК «Марлин» на учениях REPMUS

Официальные лица Турции особо подчеркивают тот факт, что безэкипажный катер «Марлин» стал первым турецким беспилотным военно-морским решением, успешно зарекомендовавшим себя в учениях НАТО. В данном случае речь идет о состоявшихся в сентябре 2022 года у берегов Португалии мероприятиях REPMUS (Роботизированные эксперименты и создание прототипов морских беспилотных систем / Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems, 12-22 сентября) и Dynamic Messenger (25-30 сентября).

Целью учений ставилось исследование работы необитаемы систем в морской среде, их взаимодействия между собой и с пилотируемыми морскими и воздушными платформами. В совокупности, в учениях приняли участие около 1500 гражданских и военных специалистов из 16 стран-членов НАТО, включая Турцию, а также около 40 необитаемых подводных, 18 необитаемых надводных и около 45 БПЛА, а также 16 боевых и вспомогательных кораблей и одна подводная лодка (ПЛ).

По утверждению турецких источников, БЭК «Марлин» стал единственной платформой, которая вышла в море в день, когда никто не мог выйти из-за суровых погодных условий. Сложная конфигурация РЭБ «Марлин» помогла аппарату обнаружить противника в самом начале учений, что привело к перемещению целей в другое место. При отработке сценария обнаружения вражеских ПЛ только «Марлин», используя свой процессор гидроакустического буя, обнаружил имитаторы вражеских ПЛ. Выполняя поставленные задачи, турецкий аппарат также продемонстрировал успешное взаимодействие с международными обитаемыми соединениями ВМС.

По мнению разработчиков, БЭК «Марлин» может выходить в район оперативного предназначения самостоятельно из порта, или доставляться туда грузовым автомобильным, воздушным и морским транспортом. В этой связи, аппарат может рассматриваться вариантом модуля миссий для таких типов кораблей ВМС Турции, как судно для пополнения запасов TCG Derya DIMDEG (A-1590, ввод в состав флота к 2025 году), танкодесантный корабль типа BAYRAKTAR и универсальный десантный корабль TCG ANADOLU. Утверждается, что «Марлин» успешно интегрируется в системы боевого управления турецкого флота и способен действовать автономно или в режиме дистанционного управления совместно с другими подразделениями ВМС.

Первый прототип БЭК «Марлин» в ударной версии для поражения надводного противника (ASuW) планировалось передать ВМС Турции к концу 2022 года. Второй прототип в противолодочном варианте (ASW) – в июне 2023 года.

Проект «Мир»

«Мир» (MIR) – еще один безэкипажнывй катер совместной разработки верфи Sefine Shipyard и корпорации Aselsan. Изделие под индексом NB57 спроектировано для надводных и противолодочных боевых действий в неоднородных роях, состоящих из различных вариантов обитаемых и необитаемых платфом, действующих в едином соединении. Первая презентация «Мир» состоялось в марте 2022 года, на DIMDEX, в Дохе, совместно с БЭК «Марлин».

Относительно тактико-технических характеристик аппарата известно, что он имеет алюминиевый корпус длиной 15 м и водоизмещением 21 тонна. Конструкция катера позволяет нести полезную нагрузку общей массой в 1/3 его веса. Вероятно дизельный двигатель и значительный запас топлива обеспечивают дальность хода до 800 морских миль (около 1500 км).

Безэкипажный катер MIR ВМС Турции

Аппарат предназначен для выполнения широкого круга задач надводной, подводной и противоминной войны, РЭБ, асимметричных, разведывательных и поисково-спасательных операций. В состав полезной нагрузки БЭК «Мир» входит набор высокотехнологичных датчиков производства Aselsan, а именно: навигационная РЛС, электронно-оптическая система разведки и наблюдения SEA EYE KIRLANGIÇ, GNSS с аппаратурой защиты от помех и подделки KARETTA, инерциальная навигационная система ANS-510D, системы спутниковой связи Ku- и L-диапазонов (последняя обеспечивает узкополосную передачу через SATCOM видео и изображения в реальном времени).

Их дополняют блок радиосвязи 4G/LTE и система автоматической идентификации (AIS), а также оборудование для зондирования подводной сферы. В его составе гидролокатор обнаружения ПЛ ARAS-2023, погружной гидролокатор ORKUN-2053, гидролокатор для обхода препятствий, однолучевой эхолот, гидролокатор обнаружения боевых пловцов.

Относительно оружейного комплекса БЭК «Мир» речь в основном идет об установке 12,7-мм оружейной станции с дистанционным управлением STAMP-2L. Предположительно, аппарат может оснащаться управляемыми ракетами и легкими торпедами турецкого производства.

Продолжение следует…

По материалам ресурса edam.org.tr