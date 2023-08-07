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Безэкипажные катера для ВМС Турции. Часть I

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Безэкипажные катера для ВМС Турции. Часть I
Безэкипажные катера для ВМС Турции. Часть I.
Источник изображения: invoen.ru

Добившись значительных успехов в разработке, производстве и боевом применении беспилотных авиационных систем, Турция распространяет свои компетенции в беспилотной сфере на морскую среду.  В настоящее время Анкара поддерживает несколько конкурирующих проектов по созданию современных боевых безэкипажных катеров (БЭК). По мнению военно-политического руководства Турции, эти инициативы позволят укрепить военно-морскую мощь страны в условиях нарастающей напряженности из-за морских споров.

Философия применения безэкипажных катеров

Актуальность и перспективность тематики БЭК получила свое подтверждение в ходе продолжающегося конфликта на Украине. Как известно, 29 октября 2022 года вооруженные силы Украины нанесли удар по группировке Черноморского флота России в Севастополе. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь безэкипажных катеров. Действия этой беспилотной группировки координировал американский дрон RQ-4B «Глобал Хок» (Global Hawk). Предположительно, в организации нападения участвовали специалисты из Великобритании. Итогом проведенной операции стали повреждения, полученные флагманом Черноморского флота фрегатом «Адмирал Макаров» и тральщиком «Иван Голубец».

БЭК, участвовавший в атаке на Севастополь в октябре 2022 года

По оценке турецких экспертов, произошедший инцидент не только стал первым в военной истории примером боевого взаимодействия воздушных и морских роботов, но и обозначил горизонты будущей войны на море. Являясь активным членом НАТО, Турция принимает непосредственное участие в развитии перспективных концепций, стратегий и тактических приемов применения ВМС альянса. В целом, взгляды военно-морского командования НАТО на использование сил и средств на море сводятся к проведению сетецентрических операций в версии 2.0 и трехмерных миссий.

В частности, считается, что в ближайшие годы морское боевое пространство будет определяться тремя основными факторами. Во-первых, «горячая зона» станет более рассредоточенной, чем когда-либо. Во-вторых, на морях начнут доминировать высокоэффективные системы вооружения и датчики, что приведет к появлению морских разведывательно-ударных комплексов. Эти новые возможности, дополненные искусственным интеллектом (ИИ), обеспечат сложную обработку данных и их передачу на большие расстояния, и, главное, мощную высокоточную атаку. Наконец, на смену сетецентрической войне, вероятно, придет парадигма «сети сетей» (также используется термин «мегасеть»), объединяющей беспилотные системы, междоменные средства ведения боевых действий, воздушные, надводные и подводные линии коммуникаций, узлы алгоритмической войны, космические активы, средства кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – все в одной сверхрассредоточенной боевой мегасети.

Планируется, что необитаемые военно-морские комплексы будут выполнять задачи разведки, надводной и противолодочной борьбы, морской ПВО, участвовать в специальных операциях. Они также смогут выступать в качестве сенсорных узлов для крупных флотов и оперативных групп. Благодаря своим передовым алгоритмам и автономным функциям, боевые корабли-роботы окажутся способными действовать разумно и приспосабливаться к быстро меняющемуся полю боя.

Безэкипажный катер "Humpback"

Опираясь на новые технологии нейронных сетей и машинного обучения, безэкипажные катера (Unmanned Surface Vehicles, USV), оснащенные различными сенсорами, вооружением и другой полезной нагрузкой, смогут действовать удаленно в полуавтономном или даже полностью автономном режиме. По сравнению с традиционными пилотируемыми платформами, БЭК, как правило, дешевле в постройке и эксплуатации, поскольку не нуждаются в помещениях или вспомогательном оборудовании, необходимых для поддержки жизнедеятельности экипажа. В этой связи, представляется, что БЭК особенно подходят для выполнения длительных миссий, которые истощают людей-операторов на борту, или рискованных задач с высокой вероятностью травм, захвата или гибели экипажа. В западной военной терминологии такие задачи подпадают под категорию «три Д» (‘three D’), а именно: скучные/монотонные (dull), грязные (dirty) или опасные (dangerous).

В представлении экспертов НАТО, необитаемые (беспилотные) военно-морские системы обладают потенциалом упрощения междоменной интеграции, улучшения возможностей боевых платформ и боевых сетей. Кроме того, они являются отличным подспорьем в преодолении проблем, связанных с созданием зон воспрещения доступа/запретных зон (A2/AD). В условиях повышенного риска БЭК снижают его путем рассредоточения возможностей по небольшим труднодоступным узлам и расширения тактического выбора за счет создания новых концепций применения средств.

По словам начальника Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, в настоящее время «беспилотные решения находятся на переднем крае оборонной стратегии Турции». По его мнению, в обозримой перспективе в сегменте безэкипажных катеров, благодаря новым проектам, Анкара станет ключевым игроком в формировании будущего «беспилотного боевого пространства».

Продолжение следует…

По материалам ресурса edam.org.tr

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