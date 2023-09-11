Пентагон: снаряды с обедненным ураном должны быть на Украине к прибытию в страну Abrams

По словам заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, ожидается, что танки поставят на Украину осенью

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Снаряды с обедненным ураном для Abrams должны быть на Украине, когда в страну прибудут эти американские танки, которые, как ожидаются, будут поставлены осенью. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили о сроках поставки на Украину снарядов с обедненным ураном. "Я бы позволила Украине самой объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы достаточно открыто заявили, что ожидаем прибытия танков на Украину где-то осенью. Но у меня просто нет более конкретной информации. Я направляю вас к Украине, чтобы она объявила, когда они на самом деле прибудут", - ответила представитель военного ведомства. Она согласилась с тем, что цель Пентагона - успеть доставить снаряды к моменту прибытия в страну танков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал передачу Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном Киеву преступным актом, ведущим к эскалации. В среду Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.