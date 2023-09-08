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ТАСС

Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну

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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Собеседник агентства заявил, что рациональнее использовать вертолеты для уничтожения беспилотников самолетного типа, наподобие "Орлана"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ми-28 могут использоваться для уничтожения украинских беспилотников над территорией РФ, так как они летают на малых скоростях, соответствующих полету дрона. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Как сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, в настоящее время в Воздушно-космических силах (ВКС) России формируются специальные вертолетные подразделения, задача которых - уничтожать беспилотные летательные аппараты (БЛА). На их вооружении стоят Ми-28. Первые подразделения уже заступили на боевое дежурство.

"Есть ракеты класса воздух-воздух, которые можно устанавливать на вертолеты. Думаю, один из критериев, почему выбирают вертолеты - у них соизмеримые скорости. Вертолеты летают на скоростях 250-350 км/ч, большинство крупных беспилотников летают точно на таких же скоростях. А обнаружить и уничтожить беспилотник Ми-28 с соответствующей радиолокационной станцией, который находится в режиме дежурства в воздухе, теоретически может. Как это будет практически - будем смотреть. Стоимость таких больших беспилотников, которые атакуют наши регионы, может составлять от $2 до $5 млн. Можно сказать, что цель оправдывает средства", - считает Леонков.

Источник рассказал ТАСС, что рациональнее использовать вертолеты для уничтожения беспилотников самолетного типа, наподобие "Орлана". Собеседник агентства предположил, что, скорее всего, вертолеты в таких случаях используют пушку либо пулемет. "Сейчас говорить о затратах, деньгах при СВО - глупо. Если сбивают, получается, то хорошо, а чем и как - разницы нет. Вертолет возможно использовать (для уничтожения БЛА - прим. ТАСС), он может зависать, летать на малых скоростях, которые соответствуют полету дрона, более маневренный", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "в советское время денег не считали, когда строили противовоздушную оборону, наверное, в этом был определенный смысл".

Как сообщил 31 августа мэр Москвы Сергей Собянин, город совместно с Министерством обороны РФ многое делают для защиты российской столицы от беспилотников и терактов. В частности, строят новые средства ПВО за считанные недели. Собянин отмечал, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов уже сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы. 

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