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Известия.ru

Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бороться с БПЛА будут подразделения Ми-28

В российских Воздушно-космических силах появились вертолеты — охотники за беспилотниками. Новые подразделения развернуты сразу в нескольких регионах. На их вооружении стоят Ми-28. Экипажи прошли специальное обучение по перехвату БПЛА днем и ночью в любую погоду. Эксперты отмечают, что появление таких соединений — логичный шаг, а для экипажа вертолета не составляет проблемы сбить дрон. О том, что подобная машина сбила летящий к Москве беспилотник, уже сообщал столичный мэр Сергей Собянин.

На страже неба

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время в ВКС России формируются специальные вертолетные подразделения, задача которых — уничтожать беспилотные летательные аппараты. На их вооружении стоят Ми-28. Первые подразделения уже заступили на боевое дежурство. Их экипажи обучены перехватывать дроны днем и ночью в любую погоду. Места дислокации, а также состав новых подразделений источники не уточнили.


При этом они отметили, что на счету охотников за дронами уже есть несколько беспилотников.

В конце августа столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов уже сбил БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Мэр Москвы также сообщил, что по запросу Минобороны новые объекты ПВО создаются за сутки. Такая работа ведется уже несколько недель. В этом году, рассказал он, в Москве сделали многое для обороны города от налетов беспилотников. Киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день, указал Собянин.

Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне специальной военной операции

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Появление вертолетов — охотников за беспилотниками — это ожидаемая вещь, — сказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. — И вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 км/ч, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда. Единственное, что цель маленькая, если беспилотный аппарат небольшой, главное — попасть. Но это не такая цель, которая летает со скоростью сверхзвука, поэтому сбить его достаточно просто.


В последние месяцы украинские дроны атакуют территорию России почти ежедневно. Как правило, успеха эти атаки не достигают благодаря грамотной и самоотверженной работе расчетов ПВО и других средств. К примеру, утром 5 сентября была пресечена очередная попытка киевского режима атаковать с помощью БПЛА объекты РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Крыма. Днем 4 сентября была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты РФ с помощью БПЛА самолетного типа. Он был перехвачен над Брянской областью. Спустя полчаса вооруженные формирования Украины снова атаковали территорию России — с тем же результатом.

Современный и смертоносный

Ми-28 «Ночной охотник» — современный преемник хорошо зарекомендовавших себя в Афганистане Ми-24. Он активно используется в специальной военной операции. В конце августа сообщалось, что одна такая машина уничтожила до взвода украинской пехоты на южном фронте. Тогда разведка выявила переброску подразделения ВФУ на пикапах. Экипажу Ми-28 была поставлена задача уничтожить группировку ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. В результате пехота была уничтожена.

Ми-28 выполняет боевые задачи по уничтожению пехоты и легкой бронетехники в режиме кабрирования. Маневр предполагает выход на предельную дальность пуска неуправляемых ракет на максимальной скорости, после этого задирается нос вертолета на 30 градусов и производится пуск.

Технический персонал производит зарядку неуправляемых ракет в вертолет Ми-28 в зоне специальной военной операции

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Благодаря активному маневрированию и наличию бортовых оборонных комплексов экипажу Ми-28 удается избежать попадания ракет ПВО.

В последние годы разрабатывается глубокая модернизация Ми-28 — «Ночной суперохотник». Машина подверглась конструктивным изменениям, самым заметным из которых стала надвтулочная радиолокационная станция. Она позволяет вертолету обнаруживать цели вне пределов видимости, к примеру спрятавшись за складками местности. Вертолет получил двойное управление — пилотировать можно с любого из двух кресел. Благодаря этому его можно использовать для обучения и тренировки летчиков. Ми-28НМ оснастили двигателями ВК-2500П российского производства. Вместе с усовершенствованными цельнокомпозитными лопастями несущего винта это увеличило крейсерскую скорость.


Кабина и жизненно важные узлы закрыты броней, способной выдержать попадание крупнокалиберных пуль. Система предупреждения об огне ПЗРК может засечь выпущенную ракету, проанализировать ее траекторию и дать рекомендации пилоту — уклониться или отстрелить тепловые ловушки. А лазерная станция подавления — увести в сторону управляемые ракеты.

Ударный вертолет Ми-28Н отстреливает тепловые ловушки во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции

Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Благодаря системе амортизации в шасси и креслах пилотов экипаж может остаться невредимым даже при падении машины с нескольких десятков метров. А на большой высоте в аварийной ситуации — покинуть кабину и приземлиться с парашютом. Для этого есть система отстрела боковых дверей.

Прицельно-навигационный комплекс полностью переработан и дает возможность использовать дальнобойные противотанковые управляемые ракеты «Хризантема-ВМ». Новая аппаратура связи позволяет экипажу управлять беспилотниками. Планируется также оснащение машины новейшими ПТРК «Гермес-А» и боеприпасами с лазерным наведением. Быстродействие бортовой электроники повышено в десятки раз.


Роман Крецул

Алексей Рамм

Юлия Леонова

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