Экс-премьер Украины заявил, что потери ВСУ к концу года могут превысить 500 тыс. человек

Николай Азаров отметил, что "это только прямые потери"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прямые безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) к концу 2023 года могут превысить 500 тыс. человек. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала "Мрия".

"Прямых потерь убитыми 350-450 тыс., и очевидный прогноз, что к концу года цифра в 0,5 млн будет превзойдена. А что такое 0,5 млн для Украины? Это население крупного областного центра. <...> Так это только прямые потери, они же специально записывают убитых без вести пропавшими, чтобы пособия не выплачивать", - сказал он.

По оценке Минобороны РФ, только за время провального летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Только за последний месяц российские войска высокоточными ударами поразили 34 командных пункта оперативно-тактического звена управления ВСУ.