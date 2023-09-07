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Интерфакс-АВН

В Кремле заявили, что намерение Армении провести военные учения с США вызывает настороженность

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Намерение Армении провести совместные учения с войсками США вызывает настороженность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Мы будем глубоко анализировать эти новости", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать планы Армении провести совместные военные учения с США.

На замечание журналистов, что при этом армянские власти отказались ранее проводить учения ОДКБ на своей территории, пресс-секретарь Путина сказал: "Мы вчера на этот вопрос практически ответили, нового тут добавить нечего".

Накануне представитель Кремля заявил о несогласии с тезисом премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия якобы самоустранилась от решения армяно-азербайджанского конфликта и вообще собирается добровольно уходить из этого региона.

Ранее в среду Минобороны Армении сообщило, что армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

"Цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - сообщили в Минобороны.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

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Армения
Россия
США
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
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