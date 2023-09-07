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ТАСС

"Калашников" поставил более 100 тыс. зимних комплектов новой формы, разработанной с МО

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Источник изображения: Гулия Леваненкова/ ТАСС

Они включают в себя нательное флисовое белье, демисезонный костюм, флисовую куртку, утепленный костюм, шапку и бафф

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Входящая в концерн "Калашников" компания "Триада-ТКО" поставила более 100 тыс. зимних комплектов нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, разработанного совместно с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") завершило поставку в адрес заказчика более 100 тыс. комплектов зимней группы одежды из состава полевого обмундирования ВКПО 3.0. Новый зимний комплект - часть собственной линейки экипировки, разработанной компанией "Триада-ТКО" при содействии профильных специалистов заказчика", - сообщили там.

В концерне уточнили, что зимние комплекты включают в себя нательное флисовое белье, демисезонный костюм, флисовую куртку, утепленный костюм, шапку и бафф. Одежда выполнена с применением многослойной системы материалов.

"Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками", - отметили в концерне.

О начале поставок ВКПО 3.0 "Калашников" сообщал в мае. Комплект разработан компанией совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ, изготовлен из материалов с улучшенными свойствами, исполнен в новой расцветке. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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