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Известия.ru

Минобороны Армении сообщило о совместных учения с США с 11 по 20 сентября

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Источник изображения: Фото: Аппарат Президента Республики Армения

Минобороны Армении: военные учения с США пройдут с 11 по 20 сентября

Совместные военные учения Еревана и Вашингтона пройдут в сентябре в Армении. Их целью станет повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили в пресс-службе армянского минобороны.

Учения EAGLE PARTNER 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады и учебного центра минобороны, уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в минобороны Армении, в ходе учений будут отработаны операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Целью при этом военное ведомство назвало повышение уровня оперативной совместимости подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях, а также в обмене опытом в сфере управления и тактической связи. Помимо этого учения США и Армении пройдут с целью повышения готовности армянского подразделения к операциям в рамках концепции потенциала НАТО, резюмировало МО.

Ранее, 4 сентября, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению стать членом Североатлантического альянса.

Кроме того, в апреле Москва запросила у Еревана разъяснения насчет того, что Вооруженные силы Армении намерены принять участие в совместных учениях вместе с войсками НАТО, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тогда она указала, что подобные действия альянса могут привести к дестабилизации в регионах, а также поспособствуют росту конфликтного потенциала.

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