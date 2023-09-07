Основатель компании RED Aircraft осужден в Германии за поставки своих двигателей в Россию

Как сообщили германские СМИ, окружной суд Кобленца в Германии 30 августа 2023 года приговорил к пяти годам тюремного заключения основателя и бывшего владельца немецкой компании RED Aircraft Владимира Райхлина за незаконный экспорт в Россию с 2015 по 2021 годы для военного применения в обход германских санкций производимых этой компанией дизельных авиационных двигателей RED A03.

Авиационный дизельный двигатель RED A03Т германской компании RED Aircraft в цеху Иркутского авиационного завода на фоне фюзеляжа опытного образца учебно-тренировочного самолёта Як-152 для статических испытаний (серийный номер 0003). Иркутск, 07.06.2016 (с) Андрей Фомин

Гражданин Германии российского происхождения Владимир Райхлин, который в 2020 году покинул пост главы RED Aircraft и формально остается лишь ее миноритарным акционером, на суде заявил, что "сознательно шел на нарушения", "чтобы не затягивать бизнес-процессы", однако при этом "предполагал, что двигатели будут использоваться только в гражданских целях". Также компания RED Aircraft обязана выплатить штраф в объеме прибыли от незаконных поставок в РФ в размере около 4 млн евро.

Двигатели RED A03 в России устанавливались на опытных образцах военного учебно-тренировочного самолета Як-152 и двухдвигательного тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Альтиус" ("Альтаир"). При этом первые полеты первых прототипов Як-152 и БЛА "Альтиус" состоялись в 2016 году.