Войти
bmpd.livejournal.com

Основатель компании RED Aircraft осужден в Германии за поставки своих двигателей в Россию

141
0
0

Как сообщили германские СМИ, окружной суд Кобленца в Германии 30 августа 2023 года приговорил к пяти годам тюремного заключения основателя и бывшего владельца немецкой компании RED Aircraft Владимира Райхлина за незаконный экспорт в Россию с 2015 по 2021 годы для военного применения в обход германских санкций производимых этой компанией дизельных авиационных двигателей RED A03.

Авиационный дизельный двигатель RED A03Т германской компании RED Aircraft в цеху Иркутского авиационного завода на фоне фюзеляжа опытного образца учебно-тренировочного самолёта Як-152 для статических испытаний (серийный номер 0003). Иркутск, 07.06.2016 (с) Андрей Фомин

Гражданин Германии российского происхождения Владимир Райхлин, который в 2020 году покинул пост главы RED Aircraft и формально остается лишь ее миноритарным акционером, на суде заявил, что "сознательно шел на нарушения", "чтобы не затягивать бизнес-процессы", однако при этом "предполагал, что двигатели будут использоваться только в гражданских целях". Также компания RED Aircraft обязана выплатить штраф в объеме прибыли от незаконных поставок в РФ в размере около 4 млн евро.

Двигатели RED A03 в России устанавливались на опытных образцах военного учебно-тренировочного самолета Як-152 и двухдвигательного тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Альтиус" ("Альтаир"). При этом первые полеты первых прототипов Як-152 и БЛА "Альтиус" состоялись в 2016 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Як-152
Компании
ИАЗ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
31.12.2019
Юрий Слюсарь: авария Су-57 сделает его более совершенным
17.10.2018
Михаил Гордин: появление гиперзвуковых лайнеров возможно к 50-м годам
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
09.06.2017
Первый прототип Як-152 получил окраску
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
09.06.2016
Три шага к небу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?