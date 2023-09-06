Patria и Japan Steel Works заключили лицензионное соглашение на производство ББМ AMV XP в Японии

ЦАМТО, 5 сентября. Финская компания Patria объявила о подписании 31 августа с японской Japan Steel Works Ltd. (JSW) лицензионного соглашения на производство бронемашин AMV XP с колесной формулой 8х8 в Японии.

Соглашение обеспечивает возможность производства ББМ в рамках национальной программы замены колесных бронетранспортеров Сухопутных сил самообороны Японии. На текущий момент количество приобретаемых бронемашин и их стоимость не разглашаются.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года колесные бронированные машины компаний General Dynamics Land Systems (GDLS), Patria и Mitsubishi Heavy Industries (MHI) были выбраны для участия в серии испытаний в рамках проекта поставки Сухопутным силам самообороны Японии БТР WAPC для замены устаревших БТР "Тип-96" с колесной формулой 8х8.

В настоящее время на вооружении Сухопутных сил самообороны Японии имеется около 389 бронированных машин "Тип-96", первая из которых поступила на вооружение в 1996 году.

Согласно заключенному в 2019 году с Агентством по закупкам, технологиям и логистике МО Японии ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) контракту, в 2020 году финская компания Patria собрала и отправила в Японию для участия в годичных испытаниях две боевые бронированные машины AMV XP с колесной формулой 8x8. Компания General Dynamics Land Systems представила ББМ LAV 6.0, а MHI – бронемашину на базе БТР "Тип-16" MCV.

В декабре 2022 года Министерство обороны Японии объявило о выборе предложенной Patria бронемашины AMV XP с колесной формулой 8x8 для поставки Сухопутным силам самообороны Японии в качестве колесного бронетранспортера следующего поколения. Выбор включал предоставление лицензии на производство ББМ в Японии.

В рамках участия в программе колесного БТР WAPC Patria создала местную дочернюю компанию Patria Japan Ltd. для поддержки своей деятельности в Японии.

Как сообщил Jane’s в середине июля представитель ATLA, Министерство обороны Японии выделило 13,6 млрд. иен (93 млн. долл.) на приобретение 26 ББМ AMV XP в 2023 ф.г. В августе Япония выделила 20,3 млрд. иен на приобретение 28 ББМ в рамках программы WAPC на 2024 ф.г.

В декабре 2022 года представитель МО Японии заявил Jane’s, что министерство намерено закупить в течение пяти лет около 140 ед. AMV XP, включая машины управления и связи, логистической поддержки, медицинской эвакуации и БРЭМ. Однако, по оценкам издания, программа WAPC может включать закупку до 400 бронемашин для замены такого же количества БТР "Тип-96".