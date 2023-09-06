Войти
ЦАМТО

Patria и Japan Steel Works заключили лицензионное соглашение на производство ББМ AMV XP в Японии

392
0
0
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 5 сентября. Финская компания Patria объявила о подписании 31 августа с японской Japan Steel Works Ltd. (JSW) лицензионного соглашения на производство бронемашин AMV XP с колесной формулой 8х8 в Японии.

Соглашение обеспечивает возможность производства ББМ в рамках национальной программы замены колесных бронетранспортеров Сухопутных сил самообороны Японии. На текущий момент количество приобретаемых бронемашин и их стоимость не разглашаются.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года колесные бронированные машины компаний General Dynamics Land Systems (GDLS), Patria и Mitsubishi Heavy Industries (MHI) были выбраны для участия в серии испытаний в рамках проекта поставки Сухопутным силам самообороны Японии БТР WAPC для замены устаревших БТР "Тип-96" с колесной формулой 8х8.

В настоящее время на вооружении Сухопутных сил самообороны Японии имеется около 389 бронированных машин "Тип-96", первая из которых поступила на вооружение в 1996 году.

Согласно заключенному в 2019 году с Агентством по закупкам, технологиям и логистике МО Японии ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) контракту, в 2020 году финская компания Patria собрала и отправила в Японию для участия в годичных испытаниях две боевые бронированные машины AMV XP с колесной формулой 8x8. Компания General Dynamics Land Systems представила ББМ LAV 6.0, а MHI – бронемашину на базе БТР "Тип-16" MCV.

В декабре 2022 года Министерство обороны Японии объявило о выборе предложенной Patria бронемашины AMV XP с колесной формулой 8x8 для поставки Сухопутным силам самообороны Японии в качестве колесного бронетранспортера следующего поколения. Выбор включал предоставление лицензии на производство ББМ в Японии.

В рамках участия в программе колесного БТР WAPC Patria создала местную дочернюю компанию Patria Japan Ltd. для поддержки своей деятельности в Японии.

Как сообщил Jane’s в середине июля представитель ATLA, Министерство обороны Японии выделило 13,6 млрд. иен (93 млн. долл.) на приобретение 26 ББМ AMV XP в 2023 ф.г. В августе Япония выделила 20,3 млрд. иен на приобретение 28 ББМ в рамках программы WAPC на 2024 ф.г.

В декабре 2022 года представитель МО Японии заявил Jane’s, что министерство намерено закупить в течение пяти лет около 140 ед. AMV XP, включая машины управления и связи, логистической поддержки, медицинской эвакуации и БРЭМ. Однако, по оценкам издания, программа WAPC может включать закупку до 400 бронемашин для замены такого же количества БТР "Тип-96".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Япония
Компании
General Dynamics
MHI
Patria
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.12.2020
Финская компания Patria отправила бронемашины AMV XP для испытаний в Японию
21.11.2019
Прототип перспективного бронетранспортера MAV от Mitsubishi Heavy Industries
16.09.2019
Японский тендер на новый колесный бронетранспортер
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 11:26
  • 54989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 08:39
  • 2
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России