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Прототип перспективного бронетранспортера MAV от Mitsubishi Heavy Industries

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Как уже сообщал наш блог, министерство обороны Японии выбрало разработанный японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries перспективный бронетранспортер MAV (Mitsubishi Armored Vehicle) одним из трех претендентов для испытаний в проводимом тендере на новый колесный бронетранспортер с формулой 8х8 по программе Next Armored Wheeled Vehicle для сухопутных войск Сил самообороны Японии. Два других участника тендера представлены машинами иностранной разработки - бронетранспортером AMVXP финской группы Patria и бронетранспортером LAV 6.0 канадского отделения General Dynamics Land Systems - Canada корпорации General Dynamics.

Бронетранспортер MAV создан на основе ходовой части производимой Mitsubishi 26-тонной пушечной колесной (8х8) бронированной машины типа 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle). Прототип-демонстратор БТР MAV был впервые представлен Mitsubishi в 2014 году, и с тех пор построены и испытываются несколько образцов.

Оригинал взят у коллеги dambiev в Прототип нового перспективного бронетранспортера от Mitsubishi Heavy Industries

На открывшейся в Токио 18 ноября 2019 года выставке оборонного снаряжения и технологий DSEI Japan компания Mitsubishi Heavy Industries представила прототип нового перспективного бронетранспортера с колесной формулой 8Х8.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Финляндия
Япония
Компании
General Dynamics
MHI
Patria
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