Прототип перспективного бронетранспортера MAV от Mitsubishi Heavy Industries

Как уже сообщал наш блог, министерство обороны Японии выбрало разработанный японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries перспективный бронетранспортер MAV (Mitsubishi Armored Vehicle) одним из трех претендентов для испытаний в проводимом тендере на новый колесный бронетранспортер с формулой 8х8 по программе Next Armored Wheeled Vehicle для сухопутных войск Сил самообороны Японии. Два других участника тендера представлены машинами иностранной разработки - бронетранспортером AMVXP финской группы Patria и бронетранспортером LAV 6.0 канадского отделения General Dynamics Land Systems - Canada корпорации General Dynamics.

Бронетранспортер MAV создан на основе ходовой части производимой Mitsubishi 26-тонной пушечной колесной (8х8) бронированной машины типа 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle). Прототип-демонстратор БТР MAV был впервые представлен Mitsubishi в 2014 году, и с тех пор построены и испытываются несколько образцов.

Оригинал взят у коллеги dambiev в Прототип нового перспективного бронетранспортера от Mitsubishi Heavy Industries

На открывшейся в Токио 18 ноября 2019 года выставке оборонного снаряжения и технологий DSEI Japan компания Mitsubishi Heavy Industries представила прототип нового перспективного бронетранспортера с колесной формулой 8Х8.