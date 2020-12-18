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ЦАМТО

Финская компания Patria отправила бронемашины AMV XP для испытаний в Японию

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Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 17 декабря. Финская компания Patria объявила об отправке в Японию для участия в годичных испытаниях боевых бронированных машин AMV XP с колесной формулой 8x8.

Техника будет проходить испытания в рамках реализуемого Министерством обороны Японии проекта Next Wheeled Armoured Vehicle, целью которого является приобретение бронемашин нового поколения для замены устаревшей техники Сухопутных сил самообороны. В настоящее время проект перешел в фазу испытаний, после чего Министерство обороны Японии проведет оценку отобранных машин.

В 2019 году сообщалось, что Министерство обороны Японии приобретет для испытаний две бронемашины. Как заявлено финской стороной, ББМ будут переданы Министерству обороны Японии в срок, а Patria готова оказать всю необходимую поддержку в предстоящих испытаниях. В прошлом году сообщалось, что в случае, если бронемашина будет выбрана победителем конкурса, Patria может передать необходимые технологии для создания сборочной линии в Японии.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года колесные бронированные машины компаний General Dynamics Land Systems (GDLS), Patria и Mitsubishi Heavy Industries были выбраны для участия в серии испытаний в рамках проекта поставки Сухопутным силам самообороны Японии ББМ для замены устаревших БТР "Тип-96" с колесной формулой 8х8.

GDLS планирует продемонстрировать возможности легкой бронированной машины LAV 6.0, разработанной для СВ Канады в качестве модернизации имеющихся LAV-3.

Mitsubishi Heavy Industries является единственной японской компанией, которая участвует конкурсе с проектом ББМ с колесной формулой 8х8, модель которой впервые была представлена на оборонной выставке Eurosatory 2014 в Париже.

Patria завершила разработку ББМ AMV XP нового поколения (Armoured Modular Vehicle XP – Extra Performance, Extra Payload and Extra Protection) в 2016 году. Максимальная боевая масса машины – 30 т, включая 13 т полезной нагрузки, в т.ч. расчет, топливо, системы вооружения и модульная система бронирования. Длина машины – 8,4 м, высота (по корпусу) – 2,4 м, ширина – 2,8 м.

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