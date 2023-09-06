Эксперт заявил, что танки Abrams не обеспечат ВСУ "оглушительный успех" на поле боя

Редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков пояснил, что экспортный вариант танка имеет более простую защиту

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Поставка Украине танков Abrams не обеспечит Вооруженным силам Украины (ВСУ) оглушительного успеха на поле боя, так как машины очень хорошо уничтожаются. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и документы 2 сентября, администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву. Как отмечается в публикации, эти снаряды предназначены для пушек танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели.

"Это будут Abrams экспортного варианта M1A1. Там попроще защита: будут сняты система управления огнем, бронелисты из обедненного урана, это будет просто обычный танк. Может быть, они что-то в виде динамической защиты повесят, это вопрос открытый. Во всяком случае, такие танки были замечены во время иракских конфликтов. Очень хорошо их там дырявили. <…> Поэтому ожидать какого-то оглушительного успеха [ВСУ] с появлением Abrams на поле боя я бы не стал. Да, они, конечно, будут использоваться в ущерб, может быть, даже какой-то нанесут, но все равно [российские военные] с этими танками разберутся", - сказал Леонков.

Он напомнил, что заявлена поставка Киеву 31 танка, на них подготовлены экипажи - 60 человек. Первая партия - 10 единиц. "Понятное дело, чтобы бороться с нашей бронетехникой нужны серьезные бронебойные снаряды, вот как раз с обедненным ураном, по мнению американских аналитиков, смогут составить конкуренцию нашим танкам. Но все понимают, что здесь вопрос опытности экипажа. У нас есть очень опытные экипажи. Конечно, найти уязвимые стороны Abrams займет время. Например, те же самые Leopard-2 считались более лучшими танками, чем Abrams", - добавил он.

Леонков считает, что США идут на этот шаг из-за трений с европейскими союзниками. "Потому что США обещали, что вместо поставленных на Украину европейских видов вооружений будут поставлены американские, а этого нет, поэтому сейчас европейцы всячески сопротивляются давлению США по поставкам этого вооружения, апеллируя к тому, что американцы, во-первых, сами не поставили эти Abrams", - отметил эксперт.

Как сообщил 17 августа старший научный сотрудник Центра международной политики (Center for International Policy) и бывший директор исследовательской группы по Афганистану Мэттью Хо на YouTube-канале Judging Freedom, США не поставляют Украине новое вооружение, поскольку опасаются, что Россия и Китай завладеют им и раскроют секретные американские технологии. Он указал, что Соединенные Штаты, в частности, долго отказывались поставлять Киеву танки Abrams, так как "технология изготовления брони Abrams - тщательно охраняемый секрет". Он подчеркивал, что в итоге США приняли решение об отправке на Украину "старой модели [танков Abrams] M1A1, появившейся еще до войны в Персидском заливе".

20 марта стало известно, что власти Великобритании готовы направить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 27 марта портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. При этом масштабных исследований состояния здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Президент отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на подобные шаги и обладает сотнями тысяч таких боеприпасов, но пока их не применяет.