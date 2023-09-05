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В МГУ запустили суперкомпьютер «МГУ-270», который «не имеет аналогов среди подобных систем в университетах мира»

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Суперкомпьютер «МГУ-270»
Суперкомпьютер «МГУ-270».
Источник изображения: МГУ

Система якобы будет «второй-третьей в мире по мощности»

В Московском государственном университете им. Ломоносова запустили суперкомпьютер, который не имеет аналогов ни в каких вузах мира.

Система называется «МГУ-270» и может похвастаться производительностью в 400 PFLOPS, но это производительность в задачах ИИ, то есть, видимо, речь о точности INT8 или FP16.

Ректор МГУ некоторое время назад заявлял о том, что «МГУ-270» не имеет аналогов среди подобных систем в университетах мира и является вторым или третьим по мощности среди всех действующих суперкомпьютеров.

1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами, супервычислитель Московского университета. Это 400 петафлопс. Этот супервычислитель, может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности.

Виктор Садовничий не уточнял деталей, но отмечал, что в конфигурацию системы входит около 100 современных графических ускорителей. При таких характеристиках, безусловно, «МГУ-270» не может соперничать с лучшими суперкомпьютерами мира, так что заявление Садовничего требует пояснений.

Систему планируется использовать в разработке новых инструментов на основе искусственного интеллекта. В частности, алгоритмов анализа больших данных, методов защиты ИИ-сервисов, а также в исследованиях в областях физики, химии, биологии, психологии, социологии, геологии, медицины.

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