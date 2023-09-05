Китайская космическая станция «Тяньгун» может повлиять на мировое восприятие всей китайской космической программы

При этом, нужно принимать во внимание, что Тяньгун будет рассматриваться как конкурент коммерческих предприятий, задействованных в сотрудничестве с МКС

Намерение Народно-освободительной армии <Китая> разрешить гражданским космонавтам и компаниям, не находящимся в государственной собственности, принимать участие в судьбе Китайской космической станции, — две тенденции, которые способны изменить глобальное восприятие китайской космической программы, — гласит отчёт Государственного учреждения Военно-воздушных сил Китая (China Aerospace Studies Institute, CASI).

В 2016 году Китайское управление China Manned Space Engineering Office (CMSEO) заявило о намерении привлекать гражданских специалистов для работы на космической станции Китая. И недавно это намерение стало реальностью. Когда в этом году Гуй Хайчао полетел на космическую станцию Тяньгун на борту Шэньжоу-16, он стал первым гражданским космонавтом, которому удалось достичь орбиты.

Влияние принятого решения на мировое восприятие в сочетании с продолжающимся международным отбором астронавтов существенно улучшит положение КНР в её совместной программе с ООН, а возможно, и в уже существующих космических программах, — говорится в отчёте.

Это может привести к изменению планов Европейского космического агентства (ESA) относительно обучения астронавтов в Китае и возможности отправки европейских астронавтов на станцию Тяньгун в ближайшее десятилетие. В начале этого года генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер заявил, что у агентства нет ни бюджетной, ни политической возможности, а соответственно и намерения, участвовать в программе Тяньгун.

Китайская космическая программа, которая начинает выглядеть все больше как другие передовые программы, позволит осуществлять планы, уже представленные КНР, связанные с привлечением развитых и развивающихся стран в CSS и Международную лунную исследовательскую станцию.

Китай приступил к строительству собственной космической станции в 2021 году с запуском базового модуля Тяньхэ. Потребовалось десять дополнительных запусков экипажей, грузовых судов и модулей, чтобы до конца 2022 года завершить трёхмодульную T-образную орбитальную станцию. Теперь CMSEO планирует запуск дополнительного модуля и выбор первых международных космонавтов, который посетят космическую станцию Тяньгун.

К другой тенденции, которая может повлиять на мышление и подходы к китайской космической станции, относятся начинающиеся коммерциализационные усилия, включая предложения коммерческих проектов по поставке грузов. В следующий пятилетний план Китая на 2026-2030 годы смогут включиться компании, которые будут конкурировать за контракты на Тяньгун.