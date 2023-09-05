Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс

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Армению пригласили в НАТО, соответсвующее заявление сделал председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер, опубликовавший предложение в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Армению приглашают присоединиться к Североатлантическому альянсу, Фелингер в своей записи обращается напрямую к Николу Пашиняну. Вряд ли это предложение является официальным приглашением, но пробный камешек уже брошен, Армению, состоящую в ОДКБ, переманивают на другую сторону. Думается, что запись сделана обдуманно, чтобы посмотреть на реакцию как самого Пашиняна, так и на российскую.

Я призываю Армению вступить в НАТО

- написал Фелингер.

Армения в последнее время охладела к ОДКБ и вовсю критикует Россию. Пашинян за время своего премьерства неоднократно показывал, что Запад ему больше по душе, чем проводимая Россией политика. Просто у США и их союзников на Кавказе позиции слабые, единственный сильный игрок, кроме России - это Турция, но она выступает на стороне Азербайджана, с которым у Армении отношения не складываются уже очень давно.

В последнем интервью итальянской прессе Пашинян назвал "ошибкой" ставку Армении на Россию. По его словам, Москва не в состоянии обеспечить безопасность Еревана, который на 100% положился на российскую армию. На сегодняшний день Армения ищет другие способы обеспечения своей безопасности, уже без участия России, и, скорей всего, без ОДКБ. Пашинян призвал российский МИД "принять к сведению" его заявления, но не комментировать их.