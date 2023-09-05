Минобороны Японии обнародовало бюджетный запрос на 2024 ф.г. на рекордную сумму в 53,3 млрд. долл.

ЦАМТО, 4 сентября. Минобороны Японии 31 августа обнародовало проект бюджета на 2024 ф.г., предусматривающий выделение на оборону рекордной суммы в 7,7385 трлн. иен (около 53,3 млрд. долл.).

Как сообщает Armyrecognition.com, этот бюджетный запрос на 13,4% превышает первоначальные ассигнования в 6,8219 трлн. иен (приблизительно 47,1 млрд. долл.), которые были выделены на текущий 2023 ф.г.

Что касается перспективы, то на пятилетний период на оборону предполагается выделить около 43 трлн. иен (295,3 млрд. долл.), причем предстоящий финансовый год станет вторым годом его реализации.

Предлагаемое увеличение бюджета следует за внесенными премьер-министром Фумио Кисидой изменениями в ключевой документ по безопасности в предыдущем году. Объявленный в 2022 году план направлен на удвоение расходов на оборону или до 2% от валового внутреннего продукта к 2027 году. Предстоящее увеличение первоначального оборонного бюджета также продолжит тенденцию корректировок в сторону повышения, продолжающуюся 12 лет подряд.

Текущее предложение исключает расходы, связанные с размещением американских военных баз, которые исторически составляли около 200 млрд. иен (около 1,38 млрд. долл.) в год.

Значительная часть предлагаемого на 2024 ф.г. бюджета, а именно 755,1 млрд. иен (приблизительно 5,2 млрд. долл.), выделяется на усиление оборонительного потенциала в условиях противодействия потенциальным противникам в регионе. Эта инициатива, в первую очередь, предполагает разработку и приобретение ракет, запускаемых за пределами досягаемости ПВО противника, которые потенциально могут быть использованы японскими истребителями следующего поколения.

План предусматривает выделение 930,3 млрд. иен (около 6,41 млрд. долл.) на обеспечение войск всеми видами боеприпасов. Этот бюджетный запрос соответствует долгосрочным директивам "Стратегии национальной безопасности", которые были пересмотрены в декабре прошлого года. В этих директивах особое внимание уделяется приобретению боеприпасов для нанесения контрударов.

Как отмечает издание, "меняющийся ландшафт безопасности, характеризующийся вызовами со стороны Китая, Северной Кореи и России", побудил администрацию Фумио Кисиды отойти от традиционно оборонительной доктрины Японии, изложенной в ее Конституции. В ожидании потенциальных непредвиденных ситуаций в районе отдаленных юго-западных островов ассигнования в размере 595,1 млрд. иен (приблизительно 4,11 млрд. долл.) предназначены для расширения возможностей быстрого развертывания, включая закупку транспортных вертолетов.

Кроме того, около 379,7 млрд. иен (около 2,62 млрд. долл.) предназначены для строительства двух эсминцев, оснащенных разработанной в США системой противоракетной обороны "Иджис", альтернативой первоначально запланированным к приобретению наземным батареям противоракетной обороны "Иджис Эшор". Ожидается, что эсминцы будут введены в эксплуатацию к 2028 году.

Сумма в 75 млрд. иен (около 517,5 млн. долл.) выделена на совместную с США разработку "планирующего перехватчика", предназначенного для противодействия потенциальному гиперзвуковому оружию, разрабатываемому различными странами, включая КНДР, КНР и РФ.

Кроме того, 63,7 млрд. иен (около 439,53 млн. долл.) выделяется на совместную разработку истребителей следующего поколения к 2035 году в партнерстве с Великобританией и Италией.

К концу следующего финансового года Япония намерена создать постоянный объединенный командный центр на 240 человек в Ичигае (Токио), где находится штаб-квартира Министерства обороны. Этот шаг направлен на улучшение координации действий между тремя родами войск.