Раскатали мольбу: минобороны Японии запросило рекордный бюджет

Зачем страна идет по пути милитаризации и насколько серьезную угрозу растущие аппетиты Токио несут для соседей

Министерство обороны Японии запросило себе самый большой за всю историю бюджет — свыше 7,7 трлн иен ($52,9 млрд). Эти средства планируют пустить на создание постоянной объединенной штаб-квартиры сил самообороны, что улучшит координацию японских военных из разных видов войск как между собой, так и с индо-тихоокеанским командованием США. Кроме того, деньги пойдут на создание двух новых эсминцев, оснащенных системой Aegis, развитие ракетной программы и увеличение запасов боеприпасов, которые позволят стране вести затяжную войну. Необходимость усилить оборонительные возможности Токио мотивируется угрозой Китая и КНДР и соображениями, что Азия не должна стать «следующей Украиной». Насколько милитаризация Японии угрожает региональным игрокам, включая Россию, — в материале «Известий».

Всего и сразу

Сумма в 7,7 трлн иен, которую министерство обороны Японии запросило у правительства на 2024 фискальный год, оказалась на 12% больше прошлого бюджета, также рекордно высокого.

Одним из пунктов, для которого министерство сочло необходимым увеличить финансирование, стала ракетная программа. Следуя недавнему решению Токио получить «средства для нанесения ответных ударов» по предполагаемым базам противника, минобороны решило ускорить внедрение ракет дальнего радиуса действия отечественного производства. И с этой целью запросило денег на увеличение дальности противокорабельной ракеты Type-12 с 200 км до 1000 км, а также средства на разработку высокоскоростного планирующего оружия (high-speed glide weapons) для защиты отдаленных юго-западных островов префектуры Окинава, включая те, что расположены вблизи Тайваня.

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Не плошая сами, японцы продолжили надеяться и на других: в список запланированных бюджетных покупок вошло приобретение у США средств для контрудара, включая крылатые ракеты Tomahawk, а также средства на программу совместного производства истребителей с Великобританией и Италией.

Позаботились в Токио и об усилении безопасности на море. Так, в бюджете оказалась сумма в 380 млрд иен на строительство двух новых эсминцев, оснащенных системой Aegis, от которой Токио в 2020 году изначально отказался по соображениям дороговизны. Кроме того, те же эсминцы, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2027 году, решили оснастить перехватчиками Glide Phase, предназначенными для уничтожения приближающегося гиперзвукового оружия во время его неуправляемой фазы полета. Расходы на их разработку оценили в 75 млрд иен.

Третий раздел «шопинг-листа» японского минобороны затронул средства для борьбы и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации (вроде дополнительных кораблей и вертолетов) и укрепление потенциала их быстрого развертывания около юго-западных островов. Важность проявлять бдительность в этом районе, причем не только на словах, стала очевидна после того, как во время военных учений КНР вблизи Тайваня в прошлом году в близлежащие воды «прилетело» сразу пять китайских ракет.

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Самую же щедрую долю предполагаемого бюджета — 3,1 трлн иен — военные решили направить на укрепление «устойчивости» сил самообороны, чтобы вооруженные силы страны были в состоянии выдержать с достоинством любой затяжной конфликт. Для этого минобороны призвало решить проблему нехватки как боеприпасов, так и сейсмоустойчивой инфраструктуры.

Ну а главным новшеством стала идея реорганизовать силы самообороны, создав единую структуру управления сухопутными, морскими и воздушными подразделениями. И построить под это в токийском районе Итигая, где расположено само минобороны, новую штаб-квартиру. До нынешнего момента представители трех видов войск в случае ЧП формировали лишь временные совместные оперативные группы, что создавало немало трудностей в ситуациях, требующих очень быстрого реагирования. А кроме того, это приводило к недостаточной координации между японскими военными и индо-тихоокеанским командованием США, которое курирует американские военные операции в регионе.

С появлением постоянной объединенной штаб-квартиры, которую укомплектуют 240 чиновниками под руководством одного командующего, подчиняющегося непосредственно министру обороны Японии, этот пробел будет исправлен.

От кого обороняются

Настрой японского правительства крепить средства самообороны появился, разумеется, не вчера. Первоначальным мотивом для этого стала растущая северокорейская угроза, а также стремительный рост соседнего и не особо дружественного японцам Китая и укрепление его военной мощи. А с началом конфликта на Украине премьер страны Фумио Кисида стал активно тиражировать идею, что уже завтра сегодняшняя Украина «может стать Восточной Азией», намекая на возможное нападение КНР на Тайвань. К слову, по тем же основаниям оборонный бюджет все последние годы наращивал и сам Тайбэй, запланировавший на будущий год пустить на военные цели $19 млрд, или 2,5% своего ВВП.

На фоне роста конфликтогенности в регионе внутри Японии стали всё чаще появляться опасения, что национальные силы самообороны не в состоянии поддерживать безопасность страны и ее жителей перед лицом региональных и глобальных вызовов. Первым итогом рассуждений о том, как исправить ситуацию, стало принятие властями в декабре прошлого года трех ключевых документов по обороне и безопасности Японии. Они предусматривали в том числе поэтапное поднятие оборонных расходов до уровня 2% ВВП, что, к слову, соответствует целевым показателям НАТО. А принятая тогда новая стратегия нацбезопасности впервые прописала возможность нанесения ударов по базам противника.

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Это, разумеется, было крайне критически встречено Пхеньяном и Пекином, все последние месяцы то и дело обвинявшими Токио в милитаризации всего региона и резком отказе от принципов пацифизма, прописанных в Конституции страны.

Впрочем, по мнению профессора международной политики и национальной безопасности Университета Святого Андрея в Идзуми Масахиро Мацумуры, запланированные Токио меры не стоит считать решительным отходом от исключительно оборонительной позиции Японии, которой она придерживалась все предыдущие годы.

— Они скорее укрепляют давний подход и возможности. Сдвиг станет очевидным, лишь когда Япония приобретет значительные возможности для проецирования наступательной мощи, включая крылатые ракеты большой дальности и, возможно, баллистические ракеты с обычными боеголовками. Пока перемены еще не наступили. И реагировать слишком остро, по крайней мере на данный момент, не стоит, — отметил японский эксперт «Известиям».

Не так страшен черт

В отличие от китайской и северокорейской угроз про необходимость защищаться от России, отношения с которой за последние пару лет стремительно испортились, в Токио открыто не говорили. Хотя при этом заявляли, что РФ — это «непосредственная угроза Европе», и высказывали опасения стратегическим взаимодействием Москвы с Пекином.

Такие формулировки были, в частности, прописаны в Белой книге по обороне, выпущенной Японией в конце июля. Тогда в ответ Москва устами представителя МИДа Марии Захаровой заявила: в отличие от надуманной «российской угрозы» в Европе «прямую реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом» несут именно действия Токио. В частности, пересмотр страной пацифистских положений Конституции, кардинальное увеличение военных расходов и втягивание страны в форсированную ремилитаризацию.

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Однако, по мнению экспертов, невзирая на всю негативную риторику, Япония не рассматривает Россию как угрозу. Как заметил Масахиро Мацумура, Россия будет учитываться в военно-стратегических расчетах Японии не сама по себе, а только в сочетании с ее возможным оперативным объединением с Китаем или с Северной Кореей при поддержке Китая.

— Япония долго недофинансировалась в военном плане. У них серьезное отставание по оснащению вооруженных сил современными средствами ведения военных действий, не хватает амуниции и людей. Но для России это ничего не означает, мы можем не суетиться, тем более северному направлению серьезного значения Токио не уделяет, — сказал «Известиям» профессор кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов, в прошлом возглавлявший российское посольство в Японии. — Единственное, что беспокоит японцев, — это наше военное сотрудничество с китайцами.

Впрочем, в перспективе с развитием оборонительных возможностей Японии в радиус действия их военных систем попадет не только Китай, но и российский Дальний Восток. И это наверняка вынудит Москву к неизбежному ответному наращиванию своего военного потенциала в регионе.

Наталия Портякова