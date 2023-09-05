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ТАСС

Эксперт заявил, что смена главы Минобороны Украины не отразится на поле боя

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Андрей Быстрицкий
Андрей Быстрицкий.
Источник изображения: © Артем Коротаев/ТАСС

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что украинские власти проводят эти перестановки для продвижения своего имиджа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины не изменит ход военных действий и не повлияет на взаимодействие Киева со странами Запада, украинские власти проводят эти перестановки для продвижения своего имиджа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Я думаю, что прямо это на ситуацию на земле повлиять не может, - сказал собеседник агентства. - Одна фигура, даже фигура министра, сразу ничего не изменит". Он подчеркнул, что для видимых перемен в этом отношении необходим запуск более масштабных процессов, коренное переустройство военной системы.

По словам Быстрицкого, такая смена фигур на политической доске Украины проводится в имиджевых целях с попыткой оказать влияние на общественность за рубежом. "Смена ведущих министров является критическим жестом и политическим высказыванием. Конечно же, это направлено в том числе на продвижение образа Украины в соответствии с пониманием президента Владимира Зеленского. Это может определенным образом сыграть на мировом общественном мнении", - добавил эксперт.

При этом он считает, что появление нового главы Минобороны Украины также не станет фактором, которой может принципиально что-либо поменять в объемах западной помощи Киеву.

В воскресенье Зеленский заявил, что принял решение снять Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Минобороны и лично Резников не раз становились объектами критики на Украине из-за коррупционных скандалов. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании некскольких документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В августе на Украине разгорелся очередной скандал, когда журналисты выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку 4,9 тыс. зимних курток на сумму $142 тыс., однако итоговая цена закупки составила $421 тыс. В результате было возбуждено уголовное дело. 

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Украина
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