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ТАСС

Производство ракет "Вихрь" и боеприпасов "Китолов" намерены увеличить более чем в два раза

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Управляемые ракеты «Вихрь» на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор»
Управляемые ракеты «Вихрь» на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор».
Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Этому поспособствует расширение производственных площадей, сообщили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет "Вихрь" и высокоточных боеприпасов "Китолов" более чем в два раза. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза", - сообщили в концерне "Калашников".

Там отметили, что существующее производство продолжает функционировать бесперебойно, выполняя гособоронзаказ в полном объеме. Кроме того, в рамках освоения государственной субсидии на производство уже поступило более 40 новых станков, еще более 100 доставляют. К моменту запуска нового производства оборудование будет освоено полностью.

"Спрос на наши изделия стабильно высокий, отзывы от заказчика об их применении в условиях боевых действий - положительные. Потенциал предприятия позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции", - привели в пресс-службе слова президента концерна Алана Лушникова.

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники Вооруженных сил Украины с помощью таких ракет. Как отмечают эксперты, благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк.

Высокоточный управляемый артиллерийский комплекс "Китолов" разработан в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова. Включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения и лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель, предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела. Существуют версии снаряда для калибров 120 мм и 122 мм.

Ракета 9М333, предназначенная для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М3", может поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 тыс. м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета - от 10 до 3,5 тыс. м. 

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