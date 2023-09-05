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ЦАМТО

На ТОФ подвели итоги VI Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз-2023"

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Телеуправляемый подводный аппарат Марлин-350. Архивное фото
Телеуправляемый подводный аппарат Марлин-350. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено компанией "Тетис Про"

ЦАМТО, 4 сентября. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) подвели итоги и наградили победителей завершившихся VI Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз-2023".

Церемония закрытия прошла под руководством главного судьи соревнований – начальника технического управления ТОФ контр-адмирала Владимира Астахова.

Соревнования проходили на базе водной станции ТОФ, а также в бассейне МГУ им. адмирала Г.И.Невельского, который кроме активного участия своей команды предоставил площадку для проведения состязаний в номинации "телеуправляемые необитаемые подводные аппараты" из-за обрушившегося на Приморье циклона.

"Восточный бриз-2023" проходил по трем направлениям: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера.

В течение 6 дней 21 команда с общим числом участников более 60 человек соревновались в области последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами.

В этом году команды представляли Тихоокеанский, Северный и Балтийский флоты, подразделения Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардию и другие силовые структуры России. Также свои аппараты продемонстрировали команды разработчиков морских робототехнических комплексов, в числе которых: Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, МГУ им. адмирала Г.И.Невельского, ТОВВМУ им. С.О.Макарова, ФГКУ "ЦСООР "Лидер" МЧС России (г.Москва), Научно-производственное предприятие "Аквароботех" (г.Корсаков) и другие.

Итоговые места распределились следующим образом: в номинации "Безэкипажные катера" первое место заняла команда ЗАО "Си Проект" с БЭК УМРК "Зефир"; в номинации "Автономные необитаемые подводные аппараты" первое место заняла команда Института проблем морских технологий ДВО РАН с аппаратом ММТ-3500.

Номинация "Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты" состояла из нескольких подкатегорий, в которых первые места достались командам: ТОВВМУ им. С.О.Макарова с ТНПА "Барракуда", ФГКУ "ЦСООР "Лидер" МЧС России с ТНПА "Ровбилдер-600", войсковая часть 58948 с ТНПА "Марлин-350" и войсковая часть 11488 с ТНПА "Chasing M2", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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