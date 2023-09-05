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ТАСС

CBS узнал о планах США направить Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов

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Здание Министерства юстиции США
Здание Министерства юстиции США.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

По данным телеканала, Минюст Соединенных Штатов добивается от Конгресса разрешения использовать полученные средств

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более $1 млрд. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBS.

По его сведениям, с конца февраля прошлого года США арестовали активы РФ на сумму более $1 млрд по всему миру. "Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины", - сказала CBS первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

Ранее помощники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии, США и Франции сообщили, что российские суверенные активы, которые находятся в юрисдикции их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия "не заплатит за ущерб, нанесенный Украине". 

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Великобритания
Германия
Италия
Монако
Россия
США
Украина
Франция
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