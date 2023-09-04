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ТАСС

Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС с 1 января

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об этом на совещании с руководителями субъектов РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с 1 января 2023 года.

"Продолжим обсуждение важнейшей темы, которая нас с вами собрала на этот раз в Дальневосточном округе. На этот раз я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками", - сказал Медведев, открывая соответствующее совещание. "По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек", - сообщил замглавы СБ РФ.

Медведев уточнил, что часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами. 

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Минoбороны РФ
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Медведев Дмитрий
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