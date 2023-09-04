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Военное обозрение

Главком ВМС Германии: На учениях «Северное побережье» НАТО впервые отработает защиту от «возможного нападения» России

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Источник изображения: topwar.ru

Стартующие 9 сентября 2023 года учения НАТО под названием "Северное побережье", которые пройдут на Балтике, впервые в истории отработают защиту европейских стран от "возможного" нападения России. Об этом заявил глава ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

В ходе учений страны НАТО отработают защиту побережья от гипотетического нападения России. По слова вице-адмирала, этими маневрами Запад хочет послать Москве "четкий сигнал", что в случае начала боевых действий со стороны России, Запад атакует в ответ.

Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: Только не при нас (...) Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать

- заявил командующий.

На учениях НАТО отработает обеспечение безопасности морских путей, поскольку в случае, если Россия решится и перекроет Сувалкский коридор, то у Прибалтики останется только водный путь для сообщения с остальной Европой. Командовать учениями будет Германия из нового морского штаба в Ростоке, это первые учения такого масштаба, которые пройдут под руководством немцев.

Если Сувалкский коридор будет перекрыт, а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная ветка, то у нас останутся только морские пути, через которые нам и придется пробиваться

- добавил вице-адмирал.

Учения начнутся 9 сентября у берегов Латвии и Эстонии и продлятся две недели. В маневрах "Северное побережье" примут участие около 30 боевых кораблей и более 3 тысяч военнослужащих из стран Балтийского региона, а также Бельгии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. От США будет участвовать десантный транспортный док Mesa Verde класса "Сан-Антонио", предназначенный для переброски 800 морских пехотинцев.

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Бельгия
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Франция
Швеция
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Проекты
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Военные учения
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