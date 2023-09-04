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Известия.ru

Стало известно о применении ВС РФ способных обходить ловушки ракет в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба концерна «Калашников»

«РИА Новости»: ВС РФ применяют ракеты 9М333, обходящие тепловые ловушки

Российские военные применяют в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333, способные обходить украинские тепловые ловушки, сообщает 2 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из 10 ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев. Это отличный показатель эффективности», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается также, что такие ракеты в ходе спецоперации поражали вертолеты и самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе штурмовики Су-25. Кроме того, 9М333 успешно сбивает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с габаритами 1–1,5 м.

Испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333» в России завершились в декабре 2020 года. Данная ракета предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, сообщили тогда в АО «Концерн Калашников».

24 августа текущего года сообщалось, что дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. Отмечалось, что противник не имеет на линии соприкосновения средств ПВО, способных работать на такой дистанции.

Как прокомментировал данную информацию «Известиям» ветеран боевых действий капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» позволит обезопасить экипажи и вертолеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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