На Западе есть табу на "трезвый разговор" о завершении конфликта на Украине

NYT: на Западе существует табу на обсуждение альтернатив по Украине

На Западе существует табу на трезвое обсуждение финала по Украине, сообщает NYT со ссылкой на бывшего американского чиновника Чарльза Купчана. По его словам, Вашингтон начинает обвинять украинцев в медленных темпах наступления, а западные страны чувствуют себя уязвимыми после значительных поставок Киеву.

Стивен Эрлангер

Недавно глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен (Stian Jenssen) получил нагоняй после того, как он прокомментировал возможные варианты прекращения конфликта на Украине, не предусматривавшие полного поражения России.

"Я не утверждаю, что все должно случиться именно так, но, полагаю, возможное решение может заключаться в том, что Украина откажется от части территорий, а взамен получит членство в НАТО", – заявил он в ходе панельной дискуссии в Норвегии, о чем сообщила норвежская газета VG. Конечно, он добавил, что "Украина сама должна решать, когда и на каких условиях она хочет начать переговоры", что представляет собой стандартную линию поведения НАТО.

Но ущерб уже был нанесен. Высказывание Йенсена спровоцировало бурю гнева и осуждения со стороны украинцев, его начальнику Йенсу Столтенбергу пришлось давать объяснения, а сам Стиан был вынужден попросить прощения за свои слова.

По мнению некоторых аналитиков, которых тоже накрыла волна критики, этот конфуз служит отражением прекращения публичных дискуссий касательно вариантов развития событий на Украине в тот самый момент, когда потребность в креативной дипломатии велика как никогда.

Западные союзники и сами украинцы возлагали большие надежды на контрнаступление, которое могло бы изменить баланс сил на поле боя, обнажить уязвимость России и смягчить позиции Москвы в преддверии начала переговоров о прекращении боевых действий, которые продолжаются уже полтора года.

Даже наиболее оптимистично настроенные сторонники Украины не думали, что она сумеет полностью вытеснить российские войска с территории страны. Теперь же, в свете тех крайне скромных успехов, которых украинцам удалось достичь в ходе контрнаступления, такой исход кажется еще менее вероятным.

По словам этих чиновников и аналитиков, обстановка на поле боя поднимает вопрос о том, какие именно шаги можно предпринять в текущей ситуации, даже если ни одна из сторон в данный момент не готова к переговорам. Другие опасаются, что слишком открытый разговор может быть истолкован Москвой как свидетельство ослабления решимости.

Тем не менее, учитывая, что даже президент Байден уже говорит, что украинский конфликт, скорее всего, закончится переговорами, Сэмюэл Чарап (Samuel Charap), старший политолог корпорации RAND, считает, что в любой демократической стране должны проводиться серьезные дебаты касательно того, как эти самые переговоры можно начать.

Чарап тоже подвергся критике за высказывание о том, что интересы Вашингтона и Киева не всегда совпадают и что исход конфликта важно обсуждать с Россией.

"Складывается впечатление, и все больше людей его разделяют, что то, что мы делаем сейчас, не работает. Однако я не вижу особого стремления выработать план дальнейших действий и не вижу особой готовности его обсуждать – а ведь только путем дискуссий можно сформулировать такой план, – сказал он. – Отсутствие успеха не заставило политические круги открыто обсуждать альтернативы".

"Мы немного застряли", – добавил он.

Поскольку контрнаступление идет крайне медленно, и представители американской разведки и оборонной системы начинают обвинять в этом украинцев, западные правительства все острее чувствуют свою уязвимость в связи с тем, что они предоставили Украине так много оружия и внушили так много надежд, на что указал Чарльз Купчан (Charles A. Kupchan), профессор Джорджтаунского университета и бывший чиновник американской администрации.

По его словам, американцы надеялись, что украинское контрнаступление сможет поставить под угрозу положение России в Крыму, тем самым укрепив позиции Киева на будущих переговорах. Этого не произошло. "Поэтому политическая атмосфера накалилась, и в целом до сих пор сохраняется политическое табу на трезвое обсуждение возможного финала", – пояснил он.

Купчан знает, о чем говорит. Он и Ричард Хаас (Richard N. Haass), бывший председатель Совета по международным отношениям, в апреле опубликовали в журнале Foreign Relations статью, в которой они призвали Вашингтон и его союзников разработать "план перемещения с поля битвы за стол переговоров" и которая навлекла на них всеобщую критику.

Эта критика значительно усилилась, когда вместе с Томасом Грэмом (Thomas E. Graham), бывшим американским дипломатом, работавшим в Москве, они провели частные беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы изучить возможности для начала переговоров.

Когда об их беседах с представителями России стало известно, это вызвало серьезный резонанс. Хотя эти трое пообещали не обсуждать сказанное, всеобщая реакция, по словам Купчана, была показательной.

"Любое открытое обсуждение плана Б чревато политическими последствиями, в чем на собственном горьком опыте убедился не только Йенсен, но и мы, когда попытались сформулировать возможный план Б, – пояснил он. – На нас обрушился шквал критики и оскорблений. То, что прежде было частичным табу, теперь стало абсолютным табу".

По его словам, поскольку контрнаступление сейчас идет крайне медленно, самое время проанализировать возможные альтернативы. Однако вместо этого, продолжил он, Столтенберг и другие с удвоенным рвением стали повторять лозунги, вроде "будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Конечно, переговоры требуют участия обеих сторон, а в настоящий момент ни президент России Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы что-либо обсуждать.

Войска Путина, похоже, успешно удерживают свои оборонительные рубежи, и, по мнению большинства аналитиков, российский лидер полагает, что в какой-то момент Запад устанет поддерживать Украину. Кроме того, вполне возможно, Путин надеется, что Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Трамп уже пообещал прекратить оказывать поддержку Украине и завершить конфликт за один день. Даже если его не переизберут, он может стать тем самым сильным голосом, который убедит Республиканскую партию ограничить объемы военной помощи Киеву.

Однако также неясно, сможет ли Зеленский – после тех огромных жертв, которые принесли украинцы, – вести переговоры с Россией, даже если украинским войскам удастся оттеснить российские силы на позиции, которые те занимали до начала их специальной военной операции.

"Ни у кого нет четкого представления о военных целях противника, которые были бы достижимыми, – пояснил Купчан. – Однако никто даже не пытался их выяснить. В этом и заключается проблема".

Немецкие чиновники нацелены на поиски решения путем переговоров, и они обсуждают то, как Россию можно было бы усадить за стол переговоров. Однако они ведут подобные беседы только частном порядке и с проверенными экспертами из аналитических центров, как сказала Яна Пульерин (Jana Puglierin), директор берлинского отделения Европейского совета по международным отношениям.

"Они понимают, что они не могут давить на Украину каким бы то ни было образом, потому что в этом случае Россия почувствует их слабость", – пояснила она.

Тем не менее, по словам Пульерин, и в Берлине, и Вашингтоне чувствуется желание сделать так, чтобы этот конфликт не стал бесконечным. Отчасти это объясняется тем, что политическая готовность к бессрочному оказанию военной и финансовой поддержки Украине уже начинает слабеть, особенно в рядах правых и ультраправых сил, чье влияние растет.

Но многим другим предложение сделать выбор в пользу плана Б и урегулировать конфликт путем переговоров кажется слишком преждевременным и даже аморальным, как сказала Констанца Штельценмюллер (Constanze Stelzenmüller) из Брукингского института. Путин не демонстрирует никакого интереса к перспективе переговоров, а более молодое поколение чиновников вокруг него занимает, пожалуй, еще более жесткую позицию, как пояснила она, сославшись на статью Татьяны Становой, опубликованную в журнале Foreign Affairs.

"Поэтому все, кто хочет обсудить план Б с этими людьми по другую сторону, должны будут убедительно аргументировать свою точку зрения, – сказала она. – Путин много раз говорил, что он не станет вести переговоры, кроме как на своих собственных условиях, а это уничтожение Украины. Здесь нет никакой ясности".

Любой заслуживающий доверия план Б должен исходить от крупных незападных держав, – таких как Китай, Индия, ЮАР и Индонезия, – от которых Россия зависит и к которым она может прислушаться, если они призовут Москву к началу переговоров.

"Это те страны, на которые Путин делает ставку, – продолжила она. — Мы, то есть Запад, ничего не можем сказать, сделать или предложить".

Если Париж или Берлин проявят стремление начать переговоры слишком рано, это лишь даст Путину возможность воспользоваться их рвением в своих интересах, приведет к расколу внутри Запада и вынудит Украину идти на уступки, как сказал немецкий аналитик Ульрих Шпек (Ulrich Speck).

"Переход к дипломатии – это наша сила и слабость одновременно, — объяснил он. — Мы хороши в поисках компромиссов и создании коалиций, но для этого требуется достичь согласия по основным нормам и целям. Шок украинского конфликта заключается в том, что на той стороне этого попросту нет".