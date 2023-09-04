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ИноСМИ

В США назвали главное оружие России, которое с легкостью уничтожит F-16

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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

19FortyFive: в США признали, что российские С-300 легко уничтожат F-16

США поменяли свою позицию относительно поставок F-16 на Украину, однако многие эксперты выступили против, пишет 19FortyFive. По их мнению, самолеты станут легкой добычей для российский ракет.

Возможно, Белый дом предложит Киеву F-16 из американского арсенала, хотя администрация Байдена пока с этим не определилась. На сегодня Соединенные Штаты говорят, что будут обучать летчиков на авиабазах в Аризоне и Техасе начиная со следующего месяца.

Украинский президент Владимир Зеленский больше года упрашивает Соединенные Штаты и их союзников по НАТО дать возможность его военным учиться летать на истребителе F-16 Fighting Falcon.

Западные страны с начала вооруженного конфликта предоставили Киеву военную помощь на миллиарды долларов, чтобы он мог вести оборонительные действия. Но администрация Байдена поначалу отказывалась поставлять ВСУ истребители четвертого поколения. Однако на саммите G7 в Японии этим летом Белый дом изменил свою позицию.

Вскоре после того, как он дал союзникам добро на поставки F-16 Киеву, Украина официально начала свое долгожданное контрнаступление.

Так почему же эти грозные самолеты еще не участвуют в боевых действиях?

Сколько F-16 Киев получит в будущем?

На сегодня Дания готова поставить 19 F-16 до конца 2025 года. Датский премьер-министр Метте Фредериксен поведала о том, что вооруженные силы страны начнут обучение группы украинских летчиков на этих самолетах. Зеленский похвалил Копенгаген за его решение помочь Киеву стать "непобедимым", и вскоре еще пять стран согласились отправить на Украину примерно 60 самолетов и заняться подготовкой украинских пилотов. Киев довольно самонадеянно говорил о сроках, когда летчики смогут летать на этих истребителях. Многие аналитики считают, что процесс подготовки займет гораздо больше времени. Ранее украинский министр обороны Алексей Резников утверждал, что пилоты сумеют научиться летать на F-16 за шесть или семь месяцев. Однако существует ряд препятствий, которые могут увеличить эти сроки.

Поставки F-16: аргументы за и против

В настоящее время украинские летчики летают на истребителях МиГ-29 советской эпохи, а он по своей конструкции и конфигурации очень сильно отличается от американского самолета четвертого поколения. Пилотам придется учиться не только правильно управлять F-16. Им надо будет изучить западные системы вооружений и методы их применения, например, ракеты средней дальности AMRAAM. Ситуацию осложняет то, что, согласно заявлению Зеленского, всего 30 украинских летчиков владеют английским языком в достаточной степени, чтобы управлять этими машинами.

Когда Байден сменил курс в вопросе поставок F-16 на Украину, многие отраслевые эксперты и аналитики выступили против этого решения, обеспокоенные тем, что самолеты станут легкой добычей для российских ракет. На самом деле, в реальном бою F-16 и российские ПВО не сталкивались ни разу. Вдобавок этим истребителям четвертого поколения будет сложно одолеть наиболее современные российские системы, такие как С-300. Выступая в этом году на заседании комитета палаты представителей по делам вооруженных сил, ее член Адам Смит (Adam Smith) сказал, что F-16 не стоит поставлять на Украину, потому что они столкнутся там с мощнейшей российской ПВО.

С другой стороны, сторонники поставок F-16 считают, что универсальность и современные характеристики этого самолета помогут Киеву в проведении контрнаступления.

Возможно, Белый дом предложит Киеву F-16 из американского арсенала, хотя администрация Байдена пока с этим не определилась. На сегодня Соединенные Штаты говорят, что будут обучать летчиков на авиабазах в Аризоне и Техасе начиная со следующего месяца.

Майя Карлин (Maya Carlin) – старший редактор издания 19FortyFive, аналитик Центра политики безопасности (Center for Security Policy). Она публикует свои материалы во многих изданиях, в том числе, в National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Дания
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
AMRAAM
F-16
С-300
Проекты
NATO
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